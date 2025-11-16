بينها قبول خدمة مقابل خدمة.. أستاذة علم اجتماع توضح أنواع الرشوة

أوضحت الدكتورة ليلي البهنساوي، رئيس قسم الاجتماع بكلية الآداب جامعة القاهرة، ضرورة الوقوف على مشكلات المجتمع المصري ومحاولة حلها، والحفاظ على القيم التي يحتاج اليها الأفراد خلال حياتهم اليومية، موجهَة الشكر للدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف والدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة للتوجيه بتنظيم هذه الندوات من أجل توعية الطلاب بالمشكلات التي يعاني منها المجتمع والعمل على حلها.

وتطرقت البهنساوي، محاضرة بعنوان "خطورة الرشوة على المجتمع"، بجامعة القاهرة، إلى تعريف القيم الاجتماعية ودورها في تشكيل سلوك الأفراد داخل المجتمع، وهي مجموعة من المبادئ والمعايير التي تنظم العلاقات بين الناس مثل الاحترام، والتعاون، والصدق، والتسامح، مشيرًة إلى أهمية القيم الاجتماعية التي تعزز التماسك الاجتماعي وتسهم في بناء مجتمع متماسك ومترابط، وتوجيه السلوك، والحفاظ على الهوية الثقافية، وتعزيز الاستقرار، لافتًة إلى خصائص وعجلة القيم التي تتكون من البيئة والمادة والعمل، والعائلة، والروحانيات، والصحة.

وأشارت البهنساوي، إلى تأثير القيم الاجتماعية علي تكوين شخصية الفرد وقراراته ، ودورها في بناء علاقات صحية ومستدامة مع الآخرين، وتحديات القيم الاجتماعية مثل التغيرات الثقافية، والتكنولوجيا، والصراعات الثقافية.

وأوضحت تعريف الرشوة والتي تعني تقديم أو قبول شيء ذي قيمة مالية أو عينية أو خدمة مقابل الحصول علي خدمة أو تسهيل أو ميزة غير قانونية وغير مستحقة، والتي تؤثر سلبًا على الشفافية والنزاهة في المعاملات الحكومية والاقتصادية، مستعرضًة بعض الأمثلة على الرشوة وأنواعها سواء المالية والعيينة والخدمية، ومجالاتها سواء الإدارية والقضائية والانتخابية والتجارية.

وأضافت البهنساوي، أن الرشوة لها العديد من الآثار سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية مثل تدمير العدالة الاجتماعية، والتأثير السلبي علي الاقتصاد، وفقدان الثقة في المؤسسات، وضعف قيم العدالة والمساواة بين المواطنين، وسوء توزيع الموارد، ورفع تكاليف المشاريع والخدمات العامة وغيرها، مؤكدة ضرورة مكافحة الرشوة من خلال تشديد العقوبات، وتعزيز الشفافية، والتحفيز الإيجابي، والتوعية والتثقيف، والتعاون مع الجهات الرسمية، وتمكين المواطنين، وتشجيع المشاركة المجتمعية في مراقبة المشاريع والخدمات العامة.

