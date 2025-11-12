شهد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الاحتفالية التي نظمها مركز "مصري" (MASRI) للأبحاث الطبية بجامعة عين شمس تحت شعار "خمس سنوات من التميز"، بمناسبة مرور خمس أعوام على تأسيسه، بحضور د. محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، ود. محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، ود. حسام الملاح، رئيس جامعة النهضة وعضو مجلس الشيوخ، وعدد من الشخصيات الأكاديمية والقانونية.

وأكد عاشور أن مركز أبحاث طب عين شمس يمثل صرحًا علميًا يعكس رؤية الدولة في دعم البحث العلمي والابتكار لتحقيق التنمية المستدامة وتطوير التعليم وفق المعايير الدولية، مشيرًا إلى أن المركز نموذج رائد لمراكز البحوث الحديثة، ويضم وحدات متقدمة مثل: تحليل الجينوم، البيوانفورماتكس، الحيوانات التجريبية، الزرع النسيجي، المجهر المتقدم، البنك الحيوي للسرطان، التسلسل الجيني المتقدم، والتحليل البروتيني، إلى جانب الشبكة المعلوماتية الحيوية والبنوك الحيوية الإقليمية.

وأشار الوزير إلى دور الوزارة في بناء قدرات الباحثين عبر بنك المعرفة المصري من خلال برامج التدريب والدعم الفني ونشر الأبحاث، وتعزيز الشراكات الدولية لتطوير منظومة البحث العلمي بالمركز، مشيدًا بدعم كل من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF) في تأسيس البنية التحتية وتمويل المشروعات النوعية.

وأضاف أن المركز يتميز بأبحاثه المتطورة وتعاونه الدولي المثمر، مشيرًا إلى توافقه مع رؤية المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، مؤكداً دعم الوزارة للمشروعات البحثية والنشر العلمي الدولي والابتكار ونقل التكنولوجيا لخدمة المجتمع والاقتصاد.

ومن جانبه، أعرب د. محمد عوض تاج الدين عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه الكبير للعلماء والتعليم العالي، مؤكدًا أن النهضة العلمية الراهنة امتداد لمسيرة حضارية عريقة، ويجسدها مركز مصري ضمن مشروعات علمية كبرى. كما أشار إلى أهمية التحول الرقمي في التعليم الطبي ودور المركز في دعم المبادرات الرئاسية الكبرى مثل "100 مليون صحة" والمشروع القومي للجينوم المصري.

وأكد د. محمد ضياء زين العابدين أن المركز انطلق برؤية واضحة تجعل البحث العلمي والابتكار أساس الطب الحديث، ويضم وحدات متقدمة للجينوم والطب الشخصي والتجارب الإكلينيكية والبنك الحيوي، ما يسهم في بناء قواعد بيانات تدعم الاكتشاف والعلاج الموجه، كما أصبح نموذجًا للتكامل بين الكليات والمستشفيات والباحثين وربط البحث العلمي بخدمة الإنسان والتنمية.

وأوضح د. علي الأنور، عميد كلية الطب، أن العلم والبحث يمثلان قوة الأمة، مؤكدًا التزام الكلية بمواكبة "رؤية مصر 2030" ودعم المبادرات الرئاسية، مع التركيز على التحول الرقمي وتوجيه الأبحاث نحو أولويات الدولة لتحويل الأفكار العلمية إلى تطبيقات عملية تخدم التنمية المستدامة وتحسن جودة حياة المواطنين.

وأعرب د. هشام الغزالي، مدير المركز، عن فخره بما حققه مركز "مصري" خلال خمس سنوات، مؤكدًا أن المركز نشر أكثر من 150 بحثًا في مجلات عالمية مرموقة مثل Nature وScience وLancet، وأنشأ شبكة تعاون دولية مع مؤسسات رائدة في الصين والولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا في الطب الجينومي والذكاء الاصطناعي وتدريب الكوادر البحثية.

تضمنت الفعاليات عرض فيلم وثائقي عن وحدات المركز المتقدمة، وشملت مراسم تسليم مشروع تأهيل المعامل للاعتماد الدولي (LIAP) إلى مختبر الجينوم بمركز "مصري"، بحضور مسؤولي المشروع وعدد من قيادات الجامعة والمؤسسات العلمية.