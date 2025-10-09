رئيس جامعة حلوان يشيد بدور السيسي في إنهاء حرب غزة



أشاد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، بالدور الكبير والجهود الدبلوماسية والقيادية التي بذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبيل إنهاء الحرب على غزة وتحقيق السلام، مؤكدًا أن العالم شهد من مدينة شرم الشيخ لحظة تاريخية تجسد انتصار إرادة السلام على منطق الحرب، وتكرّس مكانة مصر كمركز للحوار والتقارب بين الشعوب.



وأشار "قنديل"، في بيان، إلى أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في غزة بعد عامين من المعاناة، وفقًا لخطة السلام المصرية، يُعد إنجازًا دبلوماسيًا وإنسانيًا جديدًا يرسخ المكانة المحورية لمصر في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.



وأكد رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة، باعتبارها مؤسسة تعليمية وطنية، تُثمّن هذا الدور المصري الرائد، وتدعم جميع المبادرات الرامية إلى ترسيخ ثقافة السلام وتعزيز قيم التعايش والأمن الإنساني، بما ينعكس إيجابيًا على مستقبل الشعوب، ويمهّد الطريق نحو تنمية مستدامة قائمة على التفاهم والعدالة.



