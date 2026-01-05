كتب- عمر صبري:

كشف معهد تيودور بلهارس للأبحاث عن نشر دراسة علمية شارك فيها الدكتور إبراهيم مصطفى إبراهيم أستاذ الجهاز الهضمي والكبد والمناظير بالمعهد، وأحد علمائه المتميزين والحاصل على جائزة الدولة التقديرية، والحاصل كذلك على لقب Master وهي أرفع جائزة فى مجال مناظير الجهاز الهضمي، والتى تمنح من الجمعية الأمريكية لمناظير الجهاز الهضمي الأكبر عالميًا في هذا المجال، ضمن دورية Digestive and Liver Disease الدولية المصنفة Q1 بتاريخ 22 ديسمبر 2025، بما يؤكد القيمة العلمية العالية للبحث وجدته وأثره في المجتمع الطبي العالمي، وتمثل دليلًا جديدًا على التزام المعهد بدوره الوطني والدولي في تطوير المعرفة الطبية وتحويلها إلى حلول تطبيقية تخدم صحة الإنسان.

وتعد هذه الدراسة الأولى عالميًا في مجال الجهاز الهضمي وسرطان القولون التي تقيم أداء نماذج الذكاء الاصطناعي اللغوية الكبيرة متعددة اللغات في الإجابة على تساؤلات المرضى حول الفحص المبكر لسرطان القولون، في خطوة نوعية تعزز من تمكين المرضى وتحسين جودة الرعاية الصحية عالميًا.

وقد أجريت الدراسة خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2025، شاركت فيها 28 دولة عبر ست قارات، وشملت تقييم أداء نموذج ChatGPT (GPT-4o) في 23 لغة مختلفة، من خلال الإجابة على 15 سؤالًا شائعًا يطرحها المرضى حول فحص سرطان القولون، ومراحله، ومخاطره، وخيارات التشخيص والعلاج.

حيث قام 140 خبيرًا دوليًا من كبار أطباء الجهاز الهضمي بتقييم الإجابات وفق معايير علمية دقيقة شملت الدقة، والاكتمال، وسهولة الفهم باستخدام مقياس علمي معتمد. وأظهرت النتائج أن النموذج حقق متوسطات مرتفعة عالميًا، في الدقة والاكتمال وسهولة الفهم، ما يؤكد قدرته الواعدة على دعم توعية المرضى بلغاتهم الأم، وتقليل الحواجز اللغوية والثقافية التي تعيق الإلتزام ببرامج الفحص المبكر.

كما كشفت الدراسة عن فروق دقيقة بين اللغات وبعض الاختلافات الإقليمية، وهو ما يُعد إضافة علمية مهمة تؤكد ضرورة التحقق السياقي واللغوي قبل التطبيق الإكلينيكي واسع النطاق، ويمنح صانعي السياسات الصحية أدوات علمية دقيقة لاتخاذ قرارات مبنية على الأدلة.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور أحمد عبد العزيز القائم بأعمال مدير معهد تيودور بلهارس للأبحاث ورئيس مجلس الإدارة، أن هذا البحث يجسد نقلة نوعية في دعم المنظومة الصحية من خلال توظيف التقنيات الرقمية الحديثة كأدوات مساندة لصناعة القرار الطبي ورفع مستوى وعي المرضى على أسس علمية دقيقة، مشيرًا إلى أن قيمته الحقيقية تنبع من قدرته على المواءمة بين الابتكار التكنولوجي والإحتياجات الصحية الفعلية، بما يسهم في تحسين كفاءة الخدمات الصحية والحد من الفجوات الناتجة عن الإختلافات اللغوية والثقافية، ويعكس في الوقت ذاته كفاءة الباحث المصري وقدرته على المشاركة في أبحاث دولية ذات تأثير ملموس.

وأضاف أن نشر هذا العمل في دورية علمية دولية مرموقة مصنفة Q1 يعكس المكانة العلمية المتقدمة لمعهد تيودور بلهارس للأبحاث، ويؤكد نجاح استراتيجيته في دعم البحوث البينية والتعاون الدولي، خاصة تلك التي لها بعد عملي وتطبيقي، كما يبرز الدور الريادي لعلماء المعهد في إنتاج معرفة علمية ذات أثر إنساني عالمي.

وأكد أن هذا العمل يمثل خطوة متقدمة نحو توظيف الذكاء الاصطناعي بشكل علمي آمن ومدروس في دعم استراتيجيات الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض، بما ينعكس إيجابًا على تحسين جودة الرعاية الصحية على المستويين الإقليمي والدولي، ويجسد نموذجًا مشرفًا للبحث العلمي المصري القادر على الريادة والابتكار، ويسهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي للتميز العلمي والبحثي.

