توجيه من رئيس جامعة حلوان بشأن مشروعات التخرج

وجّه الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، بضرورة أن تتضمن مشروعات التخرج بالكليات التي تضم أقسامًا للغات، مشروعات لترجمة تاريخ مصر وحرب أكتوبر المجيدة إلى مختلف اللغات العالمية، بالإضافة إلى ترجمة الكتب والمراجع التاريخية المتعلقة بتاريخ الوطن، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية في القوات المسلحة لضمان دقة وموثوقية المعلومات التاريخية المُترجمة.

وأكد قنديل أن هذا التوجه يأتي في إطار استراتيجية الجامعة لتعزيز دورها الوطني في مواجهة حرب الثقافة والفكر المتطرف، من خلال دعم نشر الوعي بتاريخ مصر العريق، وتوثيق إنجازاتها بصورة علمية وواقعية.

وأوضح رئيس جامعة حلوان أن هذه المبادرة تهدف أيضًا إلى إتاحة هذه الأعمال في المكتبات العالمية وعلى شبكة المعلومات الدولية، بما يسهم في نقل صورة صحيحة وموضوعية عن تاريخ مصر إلى العالم، ويعزز من الحضور الثقافي والمعرفي للدولة المصرية دوليًا.

وأشار إلى أن جامعة حلوان، بما تمتلكه من كليات متخصصة في اللغات والترجمة، قادرة على أداء هذا الدور المحوري، داعيًا الطلاب وأعضاء هيئة التدريس إلى التفاعل مع هذا التوجيه ضمن خططهم البحثية ومشروعاتهم العلمية.

