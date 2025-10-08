مدينة زويل تحتفل بالذكرى 52 لنصر أكتوبر بمشاركة نخبة من أبطال الحرب

احتفلت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بالذكرى الثانية والخمسين لانتصار أكتوبر المجيد، في احتفالية كبرى شهدت مشاركة نخبة من أبطال حرب التحرير وعدد من رموز الدولة السابقين، في مقدمتهم اللواء محسن النعماني وزير التنمية المحلية الأسبق، واللواء طيار حسن محمد حسن، والدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التعليم الأسبق، واللواء أبوبكر الجندي وزير التنمية المحلية الأسبق، والفريق أسامة المندوه وكيل المخابرات العامة سابقًا، إلى جانب حضور الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية الأسبق، والدكتور أحمد سامح فريد وزير الصحة الأسبق ورئيس جامعة نيو جيزة.

ورحب الدكتور وائل عقل، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مدينة زويل، بالحضور، مؤكدًا أن الاحتفال يأتي في إطار حرص المدينة على إحياء ذكرى النصر العظيم الذي يمثل عنوان الفخر والاعتزاز لكل المصريين، وتجسيدًا لقدرة أبناء الوطن على الصمود والتضحية والعطاء.

وقال عقل إن استحضار روح أكتوبر له أثر بالغ في تعزيز الانتماء الوطني ونقل قيم النصر للأجيال الجديدة، مشيرًا إلى أن شباب مصر هو جيل المستقبل والحصاد الذي سيواصل مسيرة من سبقوه من جيل أكتوبر.

وأكد أن مصر ماضية في بناء مستقبل واعد بفضل تضحيات أبطال الحرب والرؤية الثاقبة للقيادة السياسية، التي حافظت على وحدة الوطن واستقراره في ظل تحديات إقليمية ودولية صعبة، مشيرًا إلى أن مدينة زويل تستعد لمرحلة جديدة يقودها البحث العلمي والابتكار لتكون جزءًا أساسيًا من خريطة التنمية في مصر.

وشهدت الندوة كلمات مؤثرة من أبطال الحرب استعادوا فيها ذكريات التخطيط للمعركة والاستعداد لعبور النصر، قبل أن يختتم طلاب مدينة زويل الاحتفال بفقرة فنية تضمنت أغنيات وطنية وشعرًا عن أكتوبر، أضفت أجواءً من الفخر والانتماء بين الحضور.

اقرأ أيضاً:

بأمر السيسي: "التعليم" تعلن صرف حافز شهري بقيمة 1000 جنيه لـ 1.2 مليون معلم

نقيب المعلمين يشكر الرئيس السيسي على إقرار ألف جنيه حافز للمعلمين

يخص المعامل.. قرار جديد من جامعة القاهرة الأهلية للطلاب الجدد