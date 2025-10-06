إعلان

بعد توقف إصدارها 5 سنوات.. قرار جديد بشأن مجلة "القصر" بطب القاهرة


كتب- عمر صبري:

03:15 ص 06/10/2025

كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة

أعلنت كلية الطب قصر العيني، الإعلان عن عودة إصدار مجلة "القصر" التي صدر عددها الأول في نوفمبر ٢٠١٥ وتوقفت عن الصدور في عام ٢٠٢١، لتعود من جديد ابتداءً من نوفمبر ٢٠٢٥.

يأتي هذا الإصدار الجديد بدعم ورعاية الدكتور حسام صلاح مراد، عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والذي كان له الحرص على أن تصبح المجلة "قلب وعيون وحنجرة" لقصر العيني، تعكس كل ما يختلج في صدور أبنائها من فكر، وأخبار، وإنجازات، وأنشطة علمية وثقافية واجتماعية.

وتسعى مجلة "القصر" إلى أن تكون منصة رسمية ومتجددة للتواصل بين طلاب الكلية وأساتذتها والخريجين، بحيث تجمع بين الإبداع الأكاديمي، والأنشطة الطلابية، والأخبار الطبية والعلمية، لتسهم في إبراز صورة كلية الطب وقصر العيني على الصعيدين المحلي والدولي ،لتجدد عهد هذا الصرح العظيم مع العلم والابتكار.

