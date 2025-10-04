إعلان

رئيس جامعة الملك سلمان: 10.5 مليارات جنيه تكلفة 3 أفرع بجنوب سيناء

كتب : عمر صبري

03:33 م 04/10/2025

جامعة الملك سلمان الدولية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- عمر صبري:

قال الدكتور أشرف حسين رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، إن الجامعة لديها 3 أفرع بجنوب سيناء (الطور، رأس سدر، شرم الشيخ)، وهي أول جامعة ذكية في سيناء، وبلغت تكلفتها الإجمالية 10 مليارات و500 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال تقرير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في إطار الاحتفال بحلول الذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وفي ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية للمشروعات القومية الكبرى، وخاصة في شبه جزيرة سيناء ومدن القناة.

وأضاف "حسين"، أن الجامعة تقدم برامج دراسية حديثة ومتطورة، مؤكدًا أن الجامعة وقّعت العديد من بروتوكولات التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والصناعية؛ لتقديم درجات علمية مزدوجة الشهادة، بالتعاون مع كبرى الجامعات المرموقة.

وأضاف أن الجامعة طرحت عددًا من البرامج المميزة خلال العام الجامعي الحالي 2025/2026 في مختلف المجالات والتخصصات العلمية، بجانب الاهتمام بالتدريبات العملية داخل الجامعة وخارجها لصقل مهارات الطلاب وتنمية قدراتهم.

اقرأ أيضًا:

ظاهرة تعمل على تلطيف الأجواء.. تعرف على طقس الأيام المقبلة

لماذا أثارت أسعار الحج السياحي الجدل رغم نفي "الحكومة"؟.. القصة كاملة

صورة الشهداء والمحاربين القدماء تزين عربات مترو الأنفاق والقطار السريع

موعد بدء تطبيق التوقيت الشتوي 2025-2026

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أشرف حسين جامعة الملك سلمان الدولية جنوب سيناء وزارة التعليم العالي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026