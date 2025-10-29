كلية الطب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحصل على الجودة الأكاديمية

حققت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إنجازا أكاديميا جديدا، بحصول كلية الطب البشرى على الاعتماد الأكاديمي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بعد استيفائها معايير الجودة والتميز المؤسسي والأكاديمي.

الاعتماد الجديد يعكس التزام الجامعة بأعلى معايير التعليم الطبي في مصر، ويعد تتويجا لسنوات من العمل الجاد والتطوير المستمر داخل الكلية، خاصة بعد تحديث المناهج التعليمية والبرامج الطبية لتواكب أحدث المستجدات العالمية في هذا المجال، ورفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس، وتحسين البيئة التعليمية والبحثية، بهدف تخريج أطباء مؤهلين علميا وعمليا، قادرين على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.

ويولي خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، اهتماما بالغا بتطوير المنظومة التعليمية داخل الجامعة، ويحرص على توفير كل السبل التي تضمن الحفاظ على الريادة الأكاديمية والتميز المؤسسي.

ووجهت الدكتورة هالة المنوفي، القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، التهنئة لأسرة كلية الطب وأعربت عن عن فخرها بهذا الإنجاز الذي يعكس روح الفريق والعمل الجماعي داخل الكلية، وأشادت بدور أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين والطلاب، مؤكدة أن ما تحقق هو ثمرة التكاتف والإصرار على بلوغ أعلى معايير الجودة، مضيفة أن الجامعة مستمرة في دعم جهود الجودة والاعتماد بجميع كلياتها ومعاهدها، إيمانا منها بأن التميز المؤسسي هو السبيل إلى تحقيق الريادة في التعليم الجامعي.

وقال الدكتور نهاد المحبوب، عميد كلية الطب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن هذا الإنجاز يمثل محطة فارقة وخطوة محورية في مسيرة الكلية نحو تحقيق رؤيتها في الريادة محليا وإقليميا، مؤكدا أن الاعتماد يعكس التزام الكلية بتطبيق أعلى معايير الجودة في التعليم الطبي، والارتقاء بالبحث العلمي، وتقديم خدمات مجتمعية فعالة، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التطوير لتحقيق التميز المستدام.

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا هي أول جامعة مصرية خاصة في مصر، وتُعد واحدة من أوائل المؤسسات التعليمية التي أرست دعائم قوية للتعليم الجامعي الخاص على أسس الجودة والتميز، وطوال أكثر من 30 عاما، نجحت الجامعة في ترسيخ مكانتها المرموقة بين الجامعات المصرية والإقليمية بفضل ما تقدمه من برامج أكاديمية متطورة، وإنجازات ملموسة في مجالات البحث العلمي، والرعاية الصحية، والمسؤولية المجتمعية.

اقرأ أيضاً:

التعليم: تخصيص الإذاعة المدرسية الخميس المقبل لشرح قيمة المتحف الكبير

آداب حلوان تستقبل الطلاب الوافدين البلغاريين: توفير كل ما يلزم من تعليمية ومعيشة

أحد أبطال أكتوبر: انتصار 73 سيظل الدافع الحقيقي لاستكمال مسيرة البناء والتنمية