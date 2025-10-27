تضم 892 سريرًا فندقيًا.. صور من داخل فندق جامعة المنيا

انطلقت فعاليات فعاليات المؤتمر السنوي التاسع والعشرين لجمعية AUSACE الأمريكية بكلية الإعلام وفنون الاتصال جامعة 6 أكتوبر، تحت عنوان “الابتكار والإبداع في الاتصال في عصر التقدم التكنولوجي”، بحضور الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق والأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، الدكتورة درية شرف الدين وزيرة الإعلام الأسبق، السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج السابقة، الدكتور ممدوح مصطفى غراب رئيس الجامعة، الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة دينا فاروق أبوزيد عميدة كلية الإعلام بجامعة ٦ أكتوبر، الدكتورة سحر خميس.

أكد الدكتور عمرو عزت سلامة أن عالم الاتصال يشهد ثورة غير مسبوقة، وأن الإبداع لم يعد خياراً بل أصبح ضرورة تفرضها طبيعة العصر.

ودعا إلى تمكين الشباب وتعزيز الاقتصاد الرقمي في الوطن العربي.

وتحدثت الوزيرة الدكتورة درية شرف الدين عن أهمية تطوير الإعلام الأكاديمي والمهني لمواكبة التحول التكنولوجي العالمي، مشيرة إلى أن الإبداع والابتكار هما ما يميز الأمم المتقدمة.

وأوضحت السفيرة سها جندي أن القوى الناعمة المصرية هي شريان الحياة لمستقبل متميز، مؤكدة أن الابتكار مسؤولية جماعية، وأن الشباب هم قادة المستقبل في مجالات الإعلام الرقمي والإبداع التكنولوجي.

وأشار الدكتور ممدوح غراب، إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل أداة للتطوير والإنتاج وليس بديلاً عن العقل البشري، مؤكداً أن مصر تمضي بخطى واثقة نحو بناء بيئة تعليمية وإعلامية رقمية قادرة على الابتكار والإبداع.

كما تحدث الدكتور هشام تمراز، عن أهمية البحث العلمي في تطوير الدراسات الإعلامية، محذراً من اتساع نطاق إعلام المواطن غير الموثّق، وداعياً إلى تحري الدقة والمصداقية حفاظًا على وعي المجتمع وسلامته.

وأكدت الدكتورة دينا فاروق أبوزيد عميدة كلية الإعلام، أن المؤتمر يأتي في إطار رؤية الجامعة نحو دعم الإبداع الإعلامي وتعزيز البحث العلمي في ظل التحول الرقمي، مشيرة إلى أن الإبداع لم يعد ترفاً بل أصبح ضرورة لمواكبة التطور التكنولوجي الهائل.

وأشادت الدكتورة سحر خميس، رئيس جمعية AUSACE والأستاذ بجامعة Maryland College Park – التي أشادت بالتعاون المثمر بين الجمعية وجامعة 6 أكتوبر ، مؤكدة أن اختيار عنوان المؤتمر هذا العام يأتي استجابة للتحديات الجديدة التي فرضها الذكاء الاصطناعي على الإعلام والاتصال، وداعية إلى تفعيل الشراكة بين الجامعات العربية والأمريكية لتبادل الخبرات وتعزيز الإبداع العلمي.

وأكد المشاركون أن المؤتمر يمثل منصة علمية وإعلامية دولية لتعزيز الحوار حول مستقبل الاتصال والإعلام في عصر الذكاء الاصطناعي، وتبادل الخبرات الأكاديمية والمهنية بين الجامعات العربية والأجنبية، بما يدعم جهود التطوير والتحول الرقمي في المنطقة العربية.

