ألسن عين شمس تنظم محاضرة عن الترجمة الفورية في الأمم المتحدة بفيينا

نظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الألسن جامعة عين شمس، بالتعاون مع إدارة الترجمة الفورية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة في فيينا، محاضرة أونلاين بعنوان "الترجمة الفورية بالمقصورة العربية في مقر الأمم المتحدة بفيينا"، عبر منصة مايكروسوفت تيمز.

جاءت المحاضرة تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، والدكتورة أماني أسامة كامل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة سلوى رشاد عميد الكلية، وإشراف الدكتور أشرف عطية وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

أدارت اللقاء المترجمة الفورية هيام العيسوي من مقر الأمم المتحدة في فيينا، بمشاركة عدد من مترجمي المقصورة العربية، وبحضور 104 من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العليا.

تضمن اللقاء لمحة عامة حول طبيعة العمل في الترجمة الفورية بالأمم المتحدة، تلتها جلسة تطبيقية استعرضت خطوات التحضير لاجتماعات المنظمة، مع تقديم نماذج عملية من الواقع المهني.

واختُتمت المحاضرة بعرض نبذة عن برامج التدريب الميداني للطلاب الزائرين في مقر الأمم المتحدة بفيينا، إلى جانب مشاركة روابط وأدوات رقمية يمكن لأعضاء هيئة التدريس الاستفادة منها في التدريب على مهارات الترجمة الفورية.

وأكدت كلية الألسن أن هذه الفعالية تأتي في إطار حرصها على تعزيز التواصل الأكاديمي الدولي، وإتاحة فرص تدريب متميزة لطلابها من خلال الاطلاع على التجارب العالمية في مجال الترجمة الفورية، بما يسهم في رفع كفاءتهم وتأهيلهم لسوق العمل الدولي.

