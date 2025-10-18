لماذا لم يقلق وزير العمل من إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للوظائف؟

كل ما تريد معرفته عن أجندة المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي جامعة

تصوير: هاني رجب

علَّقَ محمد جبران، وزير العمل، على إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي لمستقبل الوظائف والعمل، قائلًا "أنا مش قلقان"؛ لأنه مَن اختفت وظائفم تحولوا إلى وظائف أخرى بناء على العرض والطلب في سوق العمل.

جاء ذلك خلال كلمة جبران بالجلسة الافتتاحية الحوارية بالمؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة، بحضور وزراء الصحة والتعليم العالي والعمل والاتصالات ومحافظي القاهرة والجيزة، ورئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد سامي عبد الصادق.

وأكد وزير العمل أن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لن يحلا كل مشكلات الحياة التي تتطلب الذكاء البشري، وأن سوق العمل يتطور مع التطور التكنولوجي؛ ولذلك يجب معرفة الوظائف المستحدثة أولًا بأول، وعلينا تأهيل الشباب تكنولوجيًّا وقانونيًّا وفنيًّا.

وتابع جبران: علينا تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل؛ من خلال خطة قصيرة وخطة طويلة تستهدف التعليم الفني والجامعي.

اقرأ أيضًا:

أجواء حارة وسحب منخفضة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

أين تُخصص الموارد المادية التي وفرتها الحكومة من زيادة المحروقات؟.. "خطة النواب" توضح

تجربة تفاعلية.. تطورات جديدة بشأن تطوير حديقة الحيوان -(تفاصيل)

اليوم.. الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ