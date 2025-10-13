قائمة بأساتذة الجامعات المُعينين بقائمة مجلس الشيوخ 2025



تقدَّم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بخالص التهنئة لأساتذة الجامعات الذين شملهم قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٧٥ لسنة ٢٠٢٥ بشأن قائمة المعينين في مجلس الشيوخ.



وأكد الوزير أن هذا القرار يعكس ثقة القيادة السياسية ومؤسسات الدولة في أساتذة الجامعات ودورهم الوطني في دعم مسيرة التنمية.



كما أعرب الوزير عن ثقته في أن أساتذة الجامعات الذين نالوا هذا الشرف سيواصلون أداء رسالتهم العلمية والمجتمعية، بما يُعزّز من حضور الفكر الأكاديمي في صنع السياسات العامة، ودعم مسيرة الجمهورية الجديدة.



أساتذة الجامعات الذين شملهم القرار:



الدكتور حسام الملاحي – رئيس جامعة النهضة.



الدكتور محمد لطفي – رئيس الجامعة البريطانية في مصر.



الدكتور أحمد الشعراوي – عميد معهد الكبد القومي الأسبق.



الدكتورة أماني عبد العزيز فاخر – عميد كلية التجارة بجامعة حلوان سابقًا.



الدكتورة أميرة سمير نعيم تاوضروس – أستاذة بجامعة القاهرة.



الدكتورة نورهان السيد عبد الحميد الشيخ – أستاذة بجامعة القاهرة.



الدكتورة داليا السيد الإتربي، استشاري الميكروبيولوجيا والمناعة بمستشفى الباطنة التخصصي _ بجامعة المنصورة



