نجحت كلية الإعلام بجامعة القاهرة في الحصول على ثلاث شهادات أيزو جديدة للعام الرابع على التوالي؛ وهي:ISO 9001:2015 في نظام جودة الجهاز الإداري،ISO 45001:2018 في نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية،ISO 22301:2019 في نظام إدارة استمرارية الأعمال، برعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، وبإشراف عام من الدكتورة ثريا البدوي عميدة الكلية، وإشراف الدكتورة ليلى عبد المجيد المدير الأكاديمي للجودة والعميد الأسبق للكلية.

جاء ذلك عقب إجراء المراجعة الخارجية من خلال خبراء شركةGIC Egypt لشهادات الأيزو، المعتمدة من الشركة العالمية IAS، وهم المهندس محمد عمرو أبو العلا كبير المراجعين، والدكتور أحمد منصور، وإيمان سعد شحاتة.

وعُقدت جلسة افتتاحية لفريق المراجعة الخارجية، حضرها كل من عميدة الكلية، والمدير الأكاديمي للجودة، ووكيلا الكلية الأستاذة الدكتورة وسام نصر الدكتورة نشوة عقل، إلى جانب فريق المراجعة الخارجية، وأمين الكلية، وأعضاء فريق الجودة من هيئة التدريس، ومديري الإدارات المختلفة بالكلية.

وقام أعضاء فريق المراجعة، خلال الزيارة، بمراجعة الملفات الخاصة بالإجراءات الإدارية وتقارير المراجعة الداخلية التي أعدتها الكلية، إلى جانب متابعة الإجراءات التصحيحية التي تم تنفيذها، وتقييم إنجازات الجهاز الإداري خلال العام الماضي في ضوء خطة التطوير المستمر.

وتمت مراجعة ملفات وحدة الأزمات والكوارث وسياسات مواجهة المخاطر، ووحدة الموارد البشرية، وسيناريوهات استمرارية الأعمال.

وشملت المراجعة كذلك أداء إدارات: شؤون الطلاب، والدراسات العليا، والمكتبة، والكادر الخاص والعام، والمطبعة، والاستديوهات، والتعاقدات، والمخازن، والمعامل، بالإضافة إلى إجراءات الأمن والسلامة المهنية، حيث تم تنفيذ تجربة إخلاء وهمية ناجحة في حال حدوث أي طارئ.

وأبدى فريق المراجعة بعض الملاحظات خلال جولتهم التفقدية داخل المدرجات وردهات الكلية، وأشار المهندس محمد عمرو أبو العلا في الجلسة الختامية إلى سعادته بسرعة استجابة إدارة الكلية واتخاذها إجراءات تصحيحية فورية لما تم ملاحظته، وهو ما اعتبره نموذجًا يُحتذى في كفاءة الأداء وسرعة التفاعل.

وأعلن كبير المراجعين، في ختام أعمال المراجعة، منح كلية الإعلام جامعة القاهرة شهادات الأيزو الثلاث لمدة ثلاث سنوات، على أن تُجرى مراجعة خارجية سنوية لتجديد الاعتماد.

جدير بالذكر أن الكلية تضع ضمن خطتها للعام المقبل التأهل للحصول على شهادة الأيزو في نظام إدارة سرية المعلومات (ISO 27001:2022)، وذلك في إطار تنفيذ خطة التحول الرقمي الشاملة التي تتبناها الكلية ضمن استراتيجية جامعة القاهرة للتحول الرقمي والجودة المستدامة.

اقرأ أيضًا:

موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025

تعرف على موعد شهر رمضان 2026

أجواء خريفية وأمطار وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة