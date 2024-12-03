افتتاح مركز الدراسات الشرقية بجامعة القاهرة بعد تطويره بـ 2.5 مليون جنيه

كتب- عمر صبري:

افتتح الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، مركز الدراسات الشرقية بعد رفع كفاءته وتطوير بنيته التحتية، في إطار خطة إدارة الجامعة للارتقاء بمراكز الجامعة بهدف تحقيق مستوى عالٍ من التميز والريادة الإقليمية والدولية، وبما يليق بمكانة جامعة القاهرة.

حضر الافتتاح، الدكتور محمد أحمد صالح، مدير مركز الدراسات الشرقية، والدكتور جمال الشاذلي، نائب رئيس جامعة القاهرة السابق لشئون التعليم والطلاب، والمهندس أحمد تركي، أمين عام الجامعة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، ومن القائمين على تنفيذ عمليات التطوير، والعاملين بالمركز.

تطوير مركز الدراسات الشرقية بجامعة القاهرة

أجرى رئيس الجامعة جولة داخل المركز للاطلاع على ما تم من تطوير ورفع كفاءة، واستمع إلى شرح مُفصل من مدير المركز حول مراحل التطوير وكيفية التغلب على العقبات التي واجهتهم حتى تمام العمل.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أهمية المركز ودوره الريادي والمؤثر لتعزيز الوعي القومي لدى الطلاب والباحثين، مشيرًا إلى حرص إدارة الجامعة على رفع كفاءة المنشآت والبنية الأساسية لها، والعمل على تطوير المعامل ومراكز الجامعة والتي من بينها مركز الدراسات الشرقية الذي يساهم في نشر المعرفة وتعزيز البحث العلمي.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن إدارة الجامعة قد خصصت في وقت سابق مبلغ 2.5 مليون جنيه لتطوير المركز مساهمة من قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة لتنفيذ أعمال صيانة المركز، موضحًا أن مركز الدرسات الشرقية سيتوسع في أنشطته خلال الفترة المقبلة، وسيعقد العديد من الندوات والدورات التدريبية، إلى جانب العمل على إمداد مكتبة المركز بالمراجع العلمية الحديثة، وتحويل المجلة الصادرة عنه إلى مجلة دولية تلتزم بمواصفات النشر الدولي.

وقال الدكتور محمد سامي عبد الصادق، إن مركز الدراسات الشرقية يضم أضخم مكتبة متخصصة في مجال الدراسات الشرقية على مستوى الجامعات المصرية، وتحتوي على مجموعات نادرة من المصادر والمراجع، ويبلغ عدد الكتب والمصادر في أقسام المكتبة حوالي 40 ألف كتاب.

من جانبه، أشاد الدكتور محمد أحمد صالح، مدير مركز الدراسات الشرقية، بالدعم الذي تقدمه إدارة جامعة القاهرة لتطوير المركز للقيام بدورة الريادي في نشر المعرفة وتعزيز البحث العلمي وربطه برؤية مصر 2030 وأهداف الدولة المصرية، مضيفًا أن المركز سيتوسع في أنشطته الفترة المقبلة ليقدم المزيد من الأبحاث المتخصصة.

جدير بالذكر أن مركز الدراسات الشرقية يقدم دورات تعليمية في اللغات الشرقية لتأهيل الدارسين وتحسين مستوياتهم التعليمية، بالإضافة إلى عقد الدورات التدريبية للمعيدين والمدرسين المساعدين وأعضاء هيئة التدريس في المجالات التي تخدم العملية التعليمية والبحثية، وعقد المؤتمرات والندوات والمحاضرات العلمية في مجال الدراسات الشرقية، من خلال موسم ثقافي متكامل.

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