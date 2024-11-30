تعرف على أبرز تفاصيل اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بجامعة السويس -(صور)

كتب- عمر صبري:

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، السبت، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس، أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة السويس.

قدم المجلس الشكر لجامعة السويس برئاسة الدكتور أشرف حنيجل رئيس الجامعة على استضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.

وأشاد عاشور بجهود الجامعات المتنوعة والمنتظمة في تنفيذ المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وتقديم الجامعات العديد من الخدمات المتنوعة في مختلف الأقاليم الجغرافية، حيث أطلقت الجامعات العديد من القوافل التنموية بمختلف أنحاء الجمهورية لخدمة المواطنين، موجهًا بضرورة استمرار تنفيذ المبادرة، وذلك تفعيلًا لدور الجامعات في خدمة المجتمع وتنمية البيئة على مستوى كافة المحافظات.

وأكد الوزير أن الوزارة تتبنى سياسة داعمة للابتكار والبحث العلمي، حيث تدعم تحويل الأبحاث العلمية إلى ابتكارات ومنتجات ذات قيمة مضافة تحقق تأثيرًا إيجابيًا على المستويين المجتمعي والاقتصادي، مؤكدًا أهمية استفادة الجامعات من مخرجات البحث العلمي للخروج بمنتجات تنافسية تحقق تأثير مادي ملموس، للمُساهمة الإيجابية في دعم مجتمع الصناعة والاقتصاد الوطني.

وأشاد الوزير بنجاح تنظيم انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2024/2025، مشيرًا إلى أن الانتخابات الطلابية تُمثل تجربة حقيقية تساهم في صقل مهارات الطلاب القيادية وتشجعهم على العمل المؤسسي.

وأثنى الوزير على إدراج 27 جامعة مصرية في أول نسخة لتصنيف التايمز العالمي للتخصصات البينية، وتواجد 4 جامعات ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم، و7 جامعات مصرية ضمن أفضل 200 جامعة عالميًا، ووجه الوزير بضرورة استمرار الجامعات في تقديم الدعم للباحثين لزيادة النشر العلمي في المجلات العلمية المرموقة؛ للارتقاء بتصنيف الجامعات المصرية في كُبرى التصنيفات العالمية.

وبحث وزير التعليم العالي مع رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية؛ سُبل مُناقشة أهمية تغيير ثقافة المجتمع نحو احترام وحماية حقوق الملكية الفكرية، وتوحيد جهود مختلف الهيئات والمؤسسات لتقديم صورة مُشرفة لمصر أمام المجتمع الدولي، ووضع آليات تٌؤمن سُبل إجراء البحوث العلمية باستخدام تطبيقات تكنولوجية أصلية، ومناقشة آليات تسجيل براءات الاختراع.

وقال الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، إن المجلس شهد توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة دمنهور؛ بهدف تبادل الخبرات والتعاون لتطوير ووضع اللوائح والمقررات والخطط الدراسية الخاصة بكلية الطب وكلية طب الأسنان، وتقييم جودة البرامج الدراسية الطبية وتطويرها، والتعاون في تجهيز كلية الطب وكلية طب الأسنان والمستشفى الجامعي وفق المعايير الطبية الدولية، والتعاون في بناء الهيكل الأكاديمي لكلية الطب، وتبادل أعضاء هيئة التدريس بين الجامعتين وتنمية قدراتهم؛ وتبادل المواد الدراسية والبحوث المنشورة، وتنفيذ مشروعات بحثية مشتركة، والتعاون في مجال المشروعات الخاصة بخدمة المجتمع وتنمية بيئة إقليم الإسكندرية والبحيرة، وتنظيم ورعاية المؤتمرات العلمية والحلقات الدراسية وورش العمل.

وقدم السيد عطا مستشار الوزير لسياسات القبول والتنسيق عرضًا حول أبرز ما تم إنجازه من أعمال بمكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لعام 2024، حيث نجح مكتب التنسيق في توزيع 951311 طالبًا وطالبة من طلاب الثانوية العامة المصرية ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، وشهادة النيل الدولية، والشهادات المعادلة العربية والأجنبية والثانوية الأزهرية والشهادات الفنية على الجامعات والمعاهد المصرية عبر موقع التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي 2024/2025.

وفي هذا الإطار، قدم الوزير الشكر لكافة القائمين على مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد بإشرا السيد عطا مستشار الوزير لسياسات القبول، والدكتور سامي ضيف القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم، وذلك لجهودهم المتميزة في إنهاء مختلف مراحل التنسيق بنجاح، وذلك لمختلف الشهادات (الثانوية العامة المصرية، الشهادات الفنية، الشهادات المعادلة "العربية والأجنبية، الثانوية الأزهرية، مدارس STEM، مدارس النيل الثانوية الدولية).

كما قدم الوزير الشكر للجنة سياسات القبول والتنسيق برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان؛ على جهودها المثمرة خلال فترة التنسيق.

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