تنسيق الثانوية الأزهرية 2025.. معاهد لعلمي وأدبي 4 سنوات
كتب : عمر صبري
يواصل موقع التنسيق الإلكتروني استمرارية إتاحة الموقع الإلكتروني لطلاب الثانوية الأزهرية لعام 2025 التقدم برغباتهم بتنسيق كليات ومعاهد التعليم العالي عبر موقع التنسيق الإلكتروني لمرة واحدة فقط خلال فترة التقديم المقررة، وفيما يلي قائمة بمعاهد تقبل طلاب الثانوية الأزهرية 2025:
معاهد العلوم الإدارية وإدارة الأعمال
1197 الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام – شعبة إدارة الأعمال
1929 المعهد العالي للعلوم الإدارية ببني سويف
894 المعهد العالي للدراسات التعاونية والإدارية بالمنصورة (بمصروفات)
569 معهد العبور العالي للإدارة والحاسبات – شعبة الأعمال الدولية طنطا
564 معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا – شعبة إدارة أعمال
868 المعهد التكنولوجي العالي – 10 رمضان (شعبة إدارة أعمال)
981 المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة
756 المعهد الكندي العالي لتكنولوجيا الإدارة – التجمع الخامس
150 المعهد العالي للعلوم الإدارية بالجيزة – طموه
273 المعهد العالي للعلوم الإدارية – شعبة إدارة أعمال بالتجمع الخامس
1215 المعهد الكندي العالي للإدارة – 6 أكتوبر
1140 معهد العجمي العالي للعلوم الإدارية
1924 المعهد العالي للعلوم الإدارية بسوهاج
283 المعهد العالي للعلوم الإدارية بالقطامية – إدارة أعمال
148 المعهد العالي للعلوم الإدارية بجناكليس – البحيرة
571 معهد كفر الشيخ العالي للعلوم الإدارية – شعبة إدارة ومحاسبة
1109 المعهد العالي للإدارة بالمحلة الكبرى (شعب: محاسبة – إدارة أعمال – نظم معلومات)
630 معهد طيبة العالي – إدارة البنوك وأسواق المال – سقارة الهرم
565 المعهد العالي للعلوم الإدارية – 6 أكتوبر
152 معهد أوسيم العالي للعلوم الإدارية – الجيزة
1284 المعهد العالي للعلوم المالية والإدارية – العريش (شعبة نظم، محاسبة، تمويل دولي)
980 المعهد التكنولوجي العالي – 10 رمضان – إدارة أعمال (مرسى مطروح)
643 المعهد العالي للحاسبات ونظم المعلومات – شعبة إدارة – التجمع الخامس
869 معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة – شعبة إدارة أعمال
186 أكاديمية أخبار اليوم – 6 أكتوبر – شعبة العلوم الإدارية إنجليزي
581 معهد العبور العالي للإدارة والحاسبات – شعبة إدارة – الكيلو 21 طريق بلبيس
149 المعهد العالي للعلوم الإدارية بالعباسية – القليوبية
1286 المعهد العالي للتجارة والعلوم الإدارية بالمنصورة
1032 المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر
248 معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الآلي بالتجمع الأول – شعبة إدارة
245 معهد القاهرة العالي للغات والترجمة – شعبة علوم إدارية – المقطم
21 معهد سيناء العالي للدراسات النوعية بالعريش – شعبة علوم إدارية (المقر البديل بالإسماعيلية)
466 معهد شبرا الخيمة العالي للحاسبات – شعبة علوم إدارية
954 معهد الفراعنة العالي لإدارة الأعمال – المريوطية الهرم
815 المعهد العالي للعلوم الإدارية – بلقاس دقهلية
387 المعهد العالي للإدارة والتكنولوجيا – شعبة إدارة – اليمنت (المنيا)
557 معهد العباسية العالي للحاسبات والعلوم التجارية – شعبة إدارة أعمال
653 الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام – 6 أكتوبر
816 معهد المدينة العالي للإعلام الدولي – مدينة العبور
561 المعهد العالي للإعلام وفنون الاتصال – 6 أكتوبر
789 المعهد الكندي العالي لتكنولوجيا الإعلام – التجمع الخامس
982 معهد الجزيرة العالي للإعلام – المقطم
11 معهد الإسكندرية العالي للإعلام – سموحة
183 أكاديمية أخبار اليوم – 6 أكتوبر – شعبة تكنولوجيا الصحافة والإعلام
1099 المعهد التكنولوجي العالي للإعلام – المنيا
281 الأكاديمية الحديثة بالمعادي – شعبة نظم معلومات إدارية
معاهد الخدمة الاجتماعية
895 المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية (بمصروفات)
899 المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بدمنهور (بمصروفات)
897 المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ (بمصروفات)
914 المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها
896 المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة (بمصروفات)
562 المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالمنصورة
892 المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بسوهاج
633 معهد الخدمة الاجتماعية بكفر صقر – الشرقية
855 معهد الخدمة الاجتماعية بأسوان (فرع قنا)
893 معهد الخدمة الاجتماعية ببورسعيد
898 معهد الخدمة الاجتماعية بأسوان
559 معهد الخدمة الاجتماعية – 6 أكتوبر
معاهد اللغات والترجمة
372 المعهد العالي للدراسات الأدبية – كنج مريوط
969 المعهد العالي للغات بالمنصورة
915 المعهد العالي للغات بمرسى مطروح
279 المعهد العالي للغات الدولية والترجمة – التجمع الخامس
658 المعهد العالي للغات الدولية – اليمنت (المنيا)
329 معهد الدراسات النوعية واللغات – الجيزة
243 معهد القاهرة العالي للغات والترجمة الفورية – المقطم
803 المعهد العالي للغات بأسوان
563 المعهد العالي للغات – 6 أكتوبر
715 معهد المنيا العالي للغات
194 معهد سيناء العالي للدراسات النوعية بالعريش
المعاهد المتوسطة الخاصة (سنتان)
991 المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية – طالبات – الإسكندرية
989 المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية – سوهاج
992 المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية – أسوان
970 المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية – كفر الشيخ
580 معهد الإدارة والسكرتارية والحاسب الآلي – كلية البنات القبطية بالعباسية (شعبة إدارة وسكرتارية)
971 معهد الإدارة والسكرتارية والحاسب الآلي – كلية البنات القبطية بالعباسية (شعبة نظم معلومات إدارية)
996 معهد الإدارة والسكرتارية – كلية رمسيس (طالبات)
994 معهد الإدارة والسكرتارية – مصر القديمة
