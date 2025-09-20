22 كلية ب100%.. نتيجة تنسيق الشهادة السعودية علمي 2025

كتب- عمر صبري:



أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الأدني للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة السعودية علمي لعام 2025 كالتالي:



طب القاهرة 410.000000

طب أسنان القاهرة 410.000000

طب الإسكندرية 410.000000

طب أسنان الإسكندرية 410.000000

طب بورسعيد 410.000000

طب عين شمس 410.000000

طب أسنان عين شمس 410.000000

طب سوهاج 410.000000

طب الفيوم 410.000000

طب أسيوط 410.000000

طب طنطا 410.000000

طب المنصورة 410.000000

طب أسنان المنصورة 410.000000

طب الزقازيق 410.000000

طب المنوفية بشبين الكوم 410.000000

طب قناة السويس بالإسماعيلية 410.000000

طب بنها 410.000000

طب بني سويف 410.000000

طب المنيا 410.000000

طب فاقوس 410.000000

طب أسنان المنوفية 410.000000

طب دمياط 410.000000

طب السادات 410.000000

طب كفر الشيخ 410.000000

طب حلوان 409.972667

طب السويس 409.956267

طب العريش 409.948101

طب أسنان المنيا 409.948101

طب أسوان 409.945333

طب جنوب الوادي 409.935127

طب الأقصر 409.935120

طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 409.934229

طب أسنان كفر الشيخ 409.920768

طب الوادي الجديد 409.918000

طب أسنان طنطا 409.908604

طب أسنان الفيوم 409.903814

طب أسنان الزقازيق 409.900562

طب أسنان السويس 409.898348

صيدلة القاهرة 409.896203

طب أسنان بني سويف 409.893435

طب أسنان أسيوط 409.885200

طب وجراحة الفم والأسنان سوهاج 409.863333

طب أسنان جنوب الوادي 409.863333

علاج طبيعي كفر الشيخ 409.773237

صيدلة عين شمس 409.742453

علاج طبيعي بورسعيد 409.682922

علاج طبيعي السويس 409.633803

علاج طبيعي بنها 409.586715

علاج طبيعي القاهرة 409.579067

علاج طبيعي قناة السويس 409.543897

هندسة القاهرة 409.468970

علاج طبيعي بني سويف 408.813307

صيدلة حلوان 408.012402

صيدلة الإسكندرية 407.950012

علاج طبيعي جنوب الوادي 407.950012

صيدلة المنوفية 407.950012

صيدلة الفيوم 407.950000

صيدلة أسيوط 407.950000

صيدلة طنطا 407.950000

صيدلة جنوب الوادي 407.950000

هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 407.950000

هندسة عين شمس 407.950000

صيدلة بورسعيد 407.950000

صيدلة سوهاج 407.950000

صيدلة دمنهور 407.950000

صيدلة بني سويف 407.950000

هندسة بنها بشبرا 407.950000

صيدلة المنصورة 407.950000

هندسة المنصورة 407.950000

صيدلة الزقازيق 407.950000

حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة رياضة 407.950000

صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 407.950000

صيدلة مدينة السادات 407.950000

هندسة بترول وتعدين السويس 407.950000

صيدلة المنيا 407.950000

صيدلة وتصنيع دوائي كفر الشيخ 407.950000

صيدلة ج الوادي الجديد 407.922667

هندسة بنها 407.898750

هندسة حلوان 407.898101

هندسة طنطا 407.868000

هندسة حلوان بالمطرية 407.780533

تخطيط عمراني القاهرة 407.721453

حقوق المنيا 407.713212

هندسة المنوفية بشبين الكوم 407.567333

هندسة الفيوم 407.163146

هندسة الزقازيق 407.089657

هندسة كفر الشيخ 406.628725

هندسة دمياط 405.900000

هندسة الطاقة أسوان 405.900000

هندسة بور سعيد 405.900000

هندسة بني سويف 405.900000

هندسة أسيوط 405.900000

حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 405.900000

هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 405.900000

هندسة الإسكندرية 405.900000

كلية الهندسة جامعة دمنهور 405.900000

هندسة المنيا 405.900000

هندسة السويس 405.899994

هندسة أسوان 405.872667

هندسة الوادي الجديد 405.796133

هندسة جنوب الوادي 405.610267

هندسة سوهاج 405.602393

حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان رياضة 405.444329

علوم البترول والتعدين مطروح 403.850006

حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة 403.850000

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة 403.850000

حاسبات وذكاء اصطناعي بنها رياضة 403.850000

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط 403.850000

طب بيطري القاهرة 403.850000

حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 403.850000

علوم البترول والتعدين مطروح - علوم 403.850000

حاسبات ومعلومات طنطا رياضة 403.850000

حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية رياضة 403.850000

حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 403.850000

حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية رياضة 403.145312

الذكاء الاصطناعي كفر الشيخ رياضة 403.115469

طب بيطري عين شمس 401.800000

ذكاء اصطناعي المنوفية شبين الكوم رياضة 401.800000

حاسبات ومعلومات المنيا رياضة 401.800000

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة 401.800000

حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة 401.800000

العلوم الصحية التطبيقية المنوفية 401.756267

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة 401.479688

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة 401.331119

حاسبات ومعلومات السويس رياضة 401.111200

طب بيطري المنصورة 399.750000

حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة 399.750000

طب بيطري كفر الشيخ 399.750000

فنون جميلة (عمارة) حلوان 399.750000

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة 399.750000

حاسبات وذكاء اصطناعي الغردقة رياضة 399.750000

حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة 399.750000

طب بيطري المنوفية 399.586000

حاسبات ومعلومات العريش رياضة 399.363880

حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة 398.136280

حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة 397.700000

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالاسكندرية 397.648101

حاسبات ومعلومات قنا رياضة 397.283600

طب بيطري الزقازيق 396.262433

طب بيطري بنها 395.650000

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 395.650000

ألسن كفر الشيخ 395.310206

طب بيطري الإسكندرية 395.188240

طب بيطري دمنهور 393.600000

ألسن عين شمس 393.600000

المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو 393.551036

العلوم الصحية التطبيقية بني سويف 391.128651

طب بيطري أسوان 390.771381

ألسن الفيوم 389.500000

طب بيطري المنيا 389.500000

آداب انتساب موجه القاهرة 389.179047

طب بيطري أسيوط 387.450000

الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بالإسكندرية 386.680054

معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم 385.400000

طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية 385.400000

طب بيطري مدينة السادات 385.400000

طب بيطري العريش 383.350000

طب بيطري بني سويف 383.350000

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق 383.350000

معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات 382.446703

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 382.389062

تمريض القاهرة 381.300000

المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيلية 380.424685

طب بيطري مطروح 379.146203

طب بيطري الوادي الجديد 378.884417

طب بيطري جنوب الوادي 378.209327

ألسن الغردقة 377.200000

طب بيطري سوهاج 377.200000

سياسة واقتصاد السويس 377.200000

إعلام القاهرة 377.200000

ألسن بني سويف 375.150000

إعلام عين شمس 375.150000

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 6 أكتوبر التكنولوجية 371.524692

معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا 371.050000

علوم السادات 370.792128

ألسن أسوان 369.000000

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج 369.000000

تمريض دمياط 366.950000

معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م 6 اكتوبر بمصروفات 366.950000

الاعاقة والتأهيل الزقازيق 366.669760

تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 365.372938

ألسن المنيا 364.900000

تمريض حلوان 364.900000

مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة 360.848169

ألسن الأقصر 360.800000

تمريض عين شمس 360.800000

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية 358.750000

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر 358.750000

تمريض السادات 358.021936

علوم القاهرة 356.700000

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة 356.120533

تجارة انتساب موجه الإسكندرية 355.854786

علوم التغذية حلوان 355.733585

المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام 355.252138

الاكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الانتاج الحربى 354.268789

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ 353.213030

ألسن سوهاج 352.600000

معهد عالي هندسه 6 اكتوبر بمصروفات 351.338647

تجارة انتساب موجه دمنهور 351.052176

تمريض طنطا 351.020224

معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات 350.742188

معهد الإسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات 350.550000

تمريض المنصورة 350.550000

الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف 350.550000

فنون تطبيقية النوبارية دمنهور 350.550000

المعهد الكندي العالي للحاسبات 350.328338

كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة بالقاهرة جامعة مصر الدولية التكنولوجية 346.450000

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية برج العرب التكنولوجية 345.960379

معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات 345.875113

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة 344.518042

تجارة انتساب موجه المنصورة 342.313342

تمريض بور سعيد 340.300000

معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم 338.250000

القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الاول القاهرة الجديدة 336.101600

دار العلوم انتساب موجه القاهرة 333.617683

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية 331.459375

تمريض بنها 331.255429

دار العلوم القاهرة 330.757778

حقوق انتساب موجه أسيوط 329.280612

معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس 328.645253

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية 328.188306

تمريض الزقازيق 324.352572

حقوق انتساب موجه الزقازيق 319.289178

العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس 316.794765

المعهد العالى للهندسة الالكترونية بلبيس 315.700000

معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات 312.481119

تمريض الإسكندرية 301.670312

الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر 297.875577

تمريض كفر الشيخ 292.009335

تجارة انتساب موجه الزقازيق 275.060621

تجارة انتساب موجه عين شمس 264.002066



