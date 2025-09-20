22 كلية ب100%.. نتيجة تنسيق الشهادة السعودية علمي 2025
كتب- عمر صبري:
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الأدني للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة السعودية علمي لعام 2025 كالتالي:
طب القاهرة 410.000000
طب أسنان القاهرة 410.000000
طب الإسكندرية 410.000000
طب أسنان الإسكندرية 410.000000
طب بورسعيد 410.000000
طب عين شمس 410.000000
طب أسنان عين شمس 410.000000
طب سوهاج 410.000000
طب الفيوم 410.000000
طب أسيوط 410.000000
طب طنطا 410.000000
طب المنصورة 410.000000
طب أسنان المنصورة 410.000000
طب الزقازيق 410.000000
طب المنوفية بشبين الكوم 410.000000
طب قناة السويس بالإسماعيلية 410.000000
طب بنها 410.000000
طب بني سويف 410.000000
طب المنيا 410.000000
طب فاقوس 410.000000
طب أسنان المنوفية 410.000000
طب دمياط 410.000000
طب السادات 410.000000
طب كفر الشيخ 410.000000
طب حلوان 409.972667
طب السويس 409.956267
طب العريش 409.948101
طب أسنان المنيا 409.948101
طب أسوان 409.945333
طب جنوب الوادي 409.935127
طب الأقصر 409.935120
طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 409.934229
طب أسنان كفر الشيخ 409.920768
طب الوادي الجديد 409.918000
طب أسنان طنطا 409.908604
طب أسنان الفيوم 409.903814
طب أسنان الزقازيق 409.900562
طب أسنان السويس 409.898348
صيدلة القاهرة 409.896203
طب أسنان بني سويف 409.893435
طب أسنان أسيوط 409.885200
طب وجراحة الفم والأسنان سوهاج 409.863333
طب أسنان جنوب الوادي 409.863333
علاج طبيعي كفر الشيخ 409.773237
صيدلة عين شمس 409.742453
علاج طبيعي بورسعيد 409.682922
علاج طبيعي السويس 409.633803
علاج طبيعي بنها 409.586715
علاج طبيعي القاهرة 409.579067
علاج طبيعي قناة السويس 409.543897
هندسة القاهرة 409.468970
علاج طبيعي بني سويف 408.813307
صيدلة حلوان 408.012402
صيدلة الإسكندرية 407.950012
علاج طبيعي جنوب الوادي 407.950012
صيدلة المنوفية 407.950012
صيدلة الفيوم 407.950000
صيدلة أسيوط 407.950000
صيدلة طنطا 407.950000
صيدلة جنوب الوادي 407.950000
هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 407.950000
هندسة عين شمس 407.950000
صيدلة بورسعيد 407.950000
صيدلة سوهاج 407.950000
صيدلة دمنهور 407.950000
صيدلة بني سويف 407.950000
هندسة بنها بشبرا 407.950000
صيدلة المنصورة 407.950000
هندسة المنصورة 407.950000
صيدلة الزقازيق 407.950000
حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة رياضة 407.950000
صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 407.950000
صيدلة مدينة السادات 407.950000
هندسة بترول وتعدين السويس 407.950000
صيدلة المنيا 407.950000
صيدلة وتصنيع دوائي كفر الشيخ 407.950000
صيدلة ج الوادي الجديد 407.922667
هندسة بنها 407.898750
هندسة حلوان 407.898101
هندسة طنطا 407.868000
هندسة حلوان بالمطرية 407.780533
تخطيط عمراني القاهرة 407.721453
حقوق المنيا 407.713212
هندسة المنوفية بشبين الكوم 407.567333
هندسة الفيوم 407.163146
هندسة الزقازيق 407.089657
هندسة كفر الشيخ 406.628725
هندسة دمياط 405.900000
هندسة الطاقة أسوان 405.900000
هندسة بور سعيد 405.900000
هندسة بني سويف 405.900000
هندسة أسيوط 405.900000
حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 405.900000
هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 405.900000
هندسة الإسكندرية 405.900000
كلية الهندسة جامعة دمنهور 405.900000
هندسة المنيا 405.900000
هندسة السويس 405.899994
هندسة أسوان 405.872667
هندسة الوادي الجديد 405.796133
هندسة جنوب الوادي 405.610267
هندسة سوهاج 405.602393
حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان رياضة 405.444329
علوم البترول والتعدين مطروح 403.850006
حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة 403.850000
حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة 403.850000
حاسبات وذكاء اصطناعي بنها رياضة 403.850000
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط 403.850000
طب بيطري القاهرة 403.850000
حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 403.850000
علوم البترول والتعدين مطروح - علوم 403.850000
حاسبات ومعلومات طنطا رياضة 403.850000
حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية رياضة 403.850000
حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 403.850000
حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية رياضة 403.145312
الذكاء الاصطناعي كفر الشيخ رياضة 403.115469
طب بيطري عين شمس 401.800000
ذكاء اصطناعي المنوفية شبين الكوم رياضة 401.800000
حاسبات ومعلومات المنيا رياضة 401.800000
حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة 401.800000
حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة 401.800000
العلوم الصحية التطبيقية المنوفية 401.756267
حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة 401.479688
حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة 401.331119
حاسبات ومعلومات السويس رياضة 401.111200
طب بيطري المنصورة 399.750000
حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة 399.750000
طب بيطري كفر الشيخ 399.750000
فنون جميلة (عمارة) حلوان 399.750000
حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة 399.750000
حاسبات وذكاء اصطناعي الغردقة رياضة 399.750000
حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة 399.750000
طب بيطري المنوفية 399.586000
حاسبات ومعلومات العريش رياضة 399.363880
حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة 398.136280
حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة 397.700000
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالاسكندرية 397.648101
حاسبات ومعلومات قنا رياضة 397.283600
طب بيطري الزقازيق 396.262433
طب بيطري بنها 395.650000
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 395.650000
ألسن كفر الشيخ 395.310206
طب بيطري الإسكندرية 395.188240
طب بيطري دمنهور 393.600000
ألسن عين شمس 393.600000
المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو 393.551036
العلوم الصحية التطبيقية بني سويف 391.128651
طب بيطري أسوان 390.771381
ألسن الفيوم 389.500000
طب بيطري المنيا 389.500000
آداب انتساب موجه القاهرة 389.179047
طب بيطري أسيوط 387.450000
الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بالإسكندرية 386.680054
معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم 385.400000
طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية 385.400000
طب بيطري مدينة السادات 385.400000
طب بيطري العريش 383.350000
طب بيطري بني سويف 383.350000
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق 383.350000
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات 382.446703
ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 382.389062
تمريض القاهرة 381.300000
المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيلية 380.424685
طب بيطري مطروح 379.146203
طب بيطري الوادي الجديد 378.884417
طب بيطري جنوب الوادي 378.209327
ألسن الغردقة 377.200000
طب بيطري سوهاج 377.200000
سياسة واقتصاد السويس 377.200000
إعلام القاهرة 377.200000
ألسن بني سويف 375.150000
إعلام عين شمس 375.150000
كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 6 أكتوبر التكنولوجية 371.524692
معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا 371.050000
علوم السادات 370.792128
ألسن أسوان 369.000000
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج 369.000000
تمريض دمياط 366.950000
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م 6 اكتوبر بمصروفات 366.950000
الاعاقة والتأهيل الزقازيق 366.669760
تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 365.372938
ألسن المنيا 364.900000
تمريض حلوان 364.900000
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة 360.848169
ألسن الأقصر 360.800000
تمريض عين شمس 360.800000
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية 358.750000
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر 358.750000
تمريض السادات 358.021936
علوم القاهرة 356.700000
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة 356.120533
تجارة انتساب موجه الإسكندرية 355.854786
علوم التغذية حلوان 355.733585
المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام 355.252138
الاكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الانتاج الحربى 354.268789
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ 353.213030
ألسن سوهاج 352.600000
معهد عالي هندسه 6 اكتوبر بمصروفات 351.338647
تجارة انتساب موجه دمنهور 351.052176
تمريض طنطا 351.020224
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات 350.742188
معهد الإسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات 350.550000
تمريض المنصورة 350.550000
الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف 350.550000
فنون تطبيقية النوبارية دمنهور 350.550000
المعهد الكندي العالي للحاسبات 350.328338
كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة بالقاهرة جامعة مصر الدولية التكنولوجية 346.450000
كلية تكنولوجيا العلوم الصحية برج العرب التكنولوجية 345.960379
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات 345.875113
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة 344.518042
تجارة انتساب موجه المنصورة 342.313342
تمريض بور سعيد 340.300000
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم 338.250000
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الاول القاهرة الجديدة 336.101600
دار العلوم انتساب موجه القاهرة 333.617683
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية 331.459375
تمريض بنها 331.255429
دار العلوم القاهرة 330.757778
حقوق انتساب موجه أسيوط 329.280612
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس 328.645253
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية 328.188306
تمريض الزقازيق 324.352572
حقوق انتساب موجه الزقازيق 319.289178
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس 316.794765
المعهد العالى للهندسة الالكترونية بلبيس 315.700000
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات 312.481119
تمريض الإسكندرية 301.670312
الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر 297.875577
تمريض كفر الشيخ 292.009335
تجارة انتساب موجه الزقازيق 275.060621
تجارة انتساب موجه عين شمس 264.002066
