إعلان

رسميا.. الحدود الدنيا لتنسيق شهادة السعودية أدبي 2025

12:11 م السبت 20 سبتمبر 2025

وزارة التعليم العالي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- عمر صبري:

أعلن مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي نتائج وتنسيق بيان بالحد الأدني للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة السعودية أدبي لعام 2025 كالتالي:

تربية طفولة مبكرة دمنهور 397.700000

تجارة الإسكندرية 389.818665

تربية أسيوط 385.284507

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 382.982229

تربية المنصورة 382.426056

الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بالإسكندرية 375.294366

آداب الزقازيق 369.994263

حقوق دمياط 369.910378

آداب انتساب موجه حلوان 342.034125

ألسن كفر الشيخ 341.426056

اقرأ أيضاً:

انطلاق الدراسة اليوم في 12 محافظة.. والبقية تبدأ غدًا الأحد

نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2025

تعليم القاهرة: الانتهاء من الاستعدادات لاستقبال 2.6 مليون طالب مع بداية العام الدراسي الجديد

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة التعليم العالي مكتب التنسيق شهادة السعودية أدبي 2025
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026