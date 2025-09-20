رسميا.. الحدود الدنيا لتنسيق شهادة السعودية أدبي 2025
كتب- عمر صبري:
أعلن مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي نتائج وتنسيق بيان بالحد الأدني للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة السعودية أدبي لعام 2025 كالتالي:
تربية طفولة مبكرة دمنهور 397.700000
تجارة الإسكندرية 389.818665
تربية أسيوط 385.284507
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 382.982229
تربية المنصورة 382.426056
الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بالإسكندرية 375.294366
آداب الزقازيق 369.994263
حقوق دمياط 369.910378
آداب انتساب موجه حلوان 342.034125
ألسن كفر الشيخ 341.426056
اقرأ أيضاً:
انطلاق الدراسة اليوم في 12 محافظة.. والبقية تبدأ غدًا الأحد
نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2025
تعليم القاهرة: الانتهاء من الاستعدادات لاستقبال 2.6 مليون طالب مع بداية العام الدراسي الجديد
فيديو قد يعجبك: