99.1% لفني صحي طنطا.. نتيجة تنسيق الثانوية التجارية 3 سنوات كاملة
كتب - عمر صبري:
حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بيان بالحد الأدني للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة تجاري 3 سنوات لعام 2025 كالتالي:
معهد فني صحى طنطا 99.14
تجارة جنوب الوادي 99.00
معهد فني صحى المنصوره 98.97
تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 98.83
تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 98.83
تجارة أسيوط 98.83
معهد فني صحى بنها 98.79
تجارة بور سعيد 98.67
معهد فني صحى الزقازيق 98.62
تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 98.50
تجارة انتساب موجه بور سعيد 98.50
تجارة سوهاج 98.50
تجارة أسوان 98.50
معهد فني صحى امبابة 98.45
تجارة كفر الشيخ 98.45
تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 98.33
تجارة السويس 98.33
تجارة مدينة السادات 98.33
تجارة دمياط 98.33
تجارة انتساب موجه أسوان 98.33
تجارة المنصورة 98.28
معهد فني صحى بنى سويف 98.28
تجارة انتساب موجه دمياط 98.28
فنى صحي جنوب الوادي 98.28
تجارة الإسكندرية 98.22
تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 98.17
تجارة انتساب موجه السويس 98.17
تجارة انتساب موجه سوهاج 98.17
تجارة و إدارة أعمال حلوان 98.17
تجارة انتساب موجه الإسكندرية 98.14
معهد فني صحى اسوان 98.10
تجارة الزقازيق 98.10
تجارة العريش 98.00
تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان 98.00
تجارة انتساب موجه أسيوط 98.00
تجارة دمنهور 98.00
تجارة القاهرة 98.00
تجارة طنطا 98.00
تجارة انتساب موجه المنصورة 97.93
تجارة انتساب موجه دمنهور 97.93
معهد فني صحى الوادي الجديد 97.93
تجارة انتساب موجه الزقازيق 97.83
تجارة بني سويف 97.83
تجارة انتساب موجه طنطا 97.83
تجارة المنوفية بشبين الكوم 97.83
تجارة بنها 97.76
تربية كفر الشيخ 97.76
تجارة انتساب موجه بني سويف 97.76
تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 97.76
تربية طنطا 97.76
تجارة انتساب موجه مدينة السادات 97.76
تجارة عين شمس 97.76
تجارة انتساب موجه القاهرة 97.75
تجارة انتساب موجه العريش 97.75
تجارة انتساب موجه بنها 97.71
تجارة انتساب موجه عين شمس 97.67
تربية حلوان 97.67
تربية سوهاج 97.59
تربية مدينة السادات 97.59
تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية 97.50
السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية 97.24
السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان 97.00
السياحة والفنادق تعليم تبادلى السادات 96.92
السياحة والفنادق تعليم تبادلى الغردقة 96.90
تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم 96.72
كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد 96.03
كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة 94.64
الفني التجارى بالروضه 94.31
العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا 92.59
معهد عالي دراسات تعاونيه و إدارية بالمنيرة بمصروفات 92.00
الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية 91.21
معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية 91.03
الفني التجارى ببنها 90.50
سكرتاريه بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات 90.34
جامعة عمالية شعبة الفندقة مدينة نصر 90.00
المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف 89.83
الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية 89.48
الإدارة والسكرتاريه بمصر القديمه 88.97
معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية 88.97
ج.عمالية علاقات صناعية بمدينة نصر 88.79
معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات) 88.45
الفني التجارى بالاسكندريه 88.45
معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة - محاسبة - تجارة خارجية) 87.93
الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية 87.76
معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة نظم) 87.76
معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة ادارة) 87.67
العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية 87.50
الفني التجارى بشبرا 87.07
معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة 87.00
الفني التجارى بالمطريه 86.38
معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة التسويق) 86.38
الفني التجارى بطنطا 85.86
العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا 85.86
العالي حاسبات و نظم تجمع أول 85.00
معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(مالية) 85.00
ج.عمالية علاقات صناعية اسكندريه 84.66
عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية 84.50
الفني التجارى باسيوط 84.33
العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية 84.14
الفني التجارى باسوان 84.00
المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة 83.62
العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ 83.08
العالي للعلوم الإداريه 6 اكتوبر 82.93
معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة 82.93
معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم ادارية (بالمقر البديل بالاسماعيلية) 82.59
الفراعنة العالي إدارة أعمال 82.59
معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة شعبة نظم معلومات 82.41
ج.عمالية علاقات صناعية بني سويف 82.17
الفني التجارى بقنا 82.07
العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس 81.83
الفني التجارى بالزقازيق 81.72
نظم معلومات ادارية قطاميه 81.55
الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم 81.38
المعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى شعبة نظم معلومات 81.25
المعهد العالى للعلوم الادارية باوسيم 80.69
ج.عمالية علاقات صناعية طنطا 80.17
معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة 79.83
الفني التجارى بسوهاج 79.66
العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول 79.14
عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط اسكندرية 78.97
طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية 78.62
معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (ادرة اعمال) 78.10
المدينةالعالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية 78.00
المعهد العالى لنظم التجاره الالكترونيه سوهاج (شعبة نظم + (شعبة التجارة الالكترونية)) 77.00
الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم 76.72
العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال 75.86
الفني التجارى بالعريش 75.50
العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية 75.34
المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج 75.17
الفني التجارى بالمنصوره 75.00
معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش ادارة اعمال 73.97
ج.عمالية علاقات صناعية زقازيق 72.07
معهد تكنولوجى العالي للعلوم المالية والادارية بسوهاج شعبة نظم ومحاسبة وتمويل دولي ومنشات مالية عربي وE 70.52
المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت 70.34
الفني التجارى ببور سعيد 70.00
الفني التجارى بقويسنا 70.00
الفني التجارى بدمياط 70.00
الفني التجارى بالمحله الكبرى 70.00
العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس 68.97
معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات 68.45
العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ 67.50
القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية 66.21
التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال 65.00
المعهد العالى للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم 60.00
المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الادارية 60.00
العالي سياحه وفنادق 6 اكتوبر 60.00
ج.عمالية علاقات صناعية ك.الشيخ 60.00
معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش محاسبة 60.00
المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة - الشرقية 60.00
عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة 60.00
اقرأ أيضًا:
طقس معتدل وظهور السحب المنخفضة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة
أيام تفصلنا.. موعد انتهاء الصيف فلكيًا وبداية التوقيت الشتوي
النص الكامل لقسم اليمين الدستورية لأعضاء "الشيوخ"
فيديو قد يعجبك: