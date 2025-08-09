موعد غلق باب تنسيق المرحلة الثانية 2025.. آخر فرصة لطلاب الثانوية

كتب- عمر صبري:

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن غدًا الأحد 10 أغسطس 2025، هو اليوم الأخير لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد عبر موقع التنسيق الإلكتروني، على أن يتم غلق الموقع نهائيًا في تمام الساعة السابعة مساءً.

وشددت الوزارة، في بيان اليوم، على أهمية الإسراع في تسجيل الرغبات قبل غلق الموقع، حتى لا يُحرم الطالب من فرص المنافسة على الأماكن المتاحة بالمرحلة الثانية.

وأوضح الدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، أن الطلاب الذين يتخلفون عن التسجيل خلال المدة المُحددة للمرحلة الثانية، يتم تنسيقهم في المرحلة التالية على الكليات المتبقية فقط، بما يضطرهم إلى الالتحاق بتخصصات لا تعكس تطلعاتهم الفعلية، وهو ما يستوجب ضرورة الالتزام بالموعد المُحدد.

وأكد الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن موقع التنسيق الإلكتروني يعمل بكفاءة على مدار 24 ساعة، ويُتاح من خلال الرابط، اضغط هنا. www.tansik.digital.gov.eg

كما تُواصل معامل الحاسبات بالجامعات الحكومية تقديم الدعم الفني اللازم لمساعدة الطلاب على تسجيل رغباتهم بشكل صحيح وآمن.

