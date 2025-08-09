إعلان

موعد غلق باب تنسيق المرحلة الثانية 2025.. آخر فرصة لطلاب الثانوية

01:36 م السبت 09 أغسطس 2025

وزارة التعليم العالي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- عمر صبري:

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن غدًا الأحد 10 أغسطس 2025، هو اليوم الأخير لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد عبر موقع التنسيق الإلكتروني، على أن يتم غلق الموقع نهائيًا في تمام الساعة السابعة مساءً.

وشددت الوزارة، في بيان اليوم، على أهمية الإسراع في تسجيل الرغبات قبل غلق الموقع، حتى لا يُحرم الطالب من فرص المنافسة على الأماكن المتاحة بالمرحلة الثانية.

وأوضح الدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، أن الطلاب الذين يتخلفون عن التسجيل خلال المدة المُحددة للمرحلة الثانية، يتم تنسيقهم في المرحلة التالية على الكليات المتبقية فقط، بما يضطرهم إلى الالتحاق بتخصصات لا تعكس تطلعاتهم الفعلية، وهو ما يستوجب ضرورة الالتزام بالموعد المُحدد.

وأكد الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن موقع التنسيق الإلكتروني يعمل بكفاءة على مدار 24 ساعة، ويُتاح من خلال الرابط، اضغط هنا. www.tansik.digital.gov.eg

كما تُواصل معامل الحاسبات بالجامعات الحكومية تقديم الدعم الفني اللازم لمساعدة الطلاب على تسجيل رغباتهم بشكل صحيح وآمن.

اقرأ أيضًا:

بدء امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية.. غدا

71% بسيناء.. تنسيق كليات العلاج الطبيعي الخاصة والأهلية شهادات معادلة 2025

رسمياً.. إعلان نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات بالجيزة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة التعليم العالي تنسيق المرحلة الثانية 2025 الجامعات الحكومية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"التعليم العالي" تعلن الحدود الدنيا للمرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2025