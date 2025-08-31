آخر فرصة لتسجيل وحجز اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية 2025

كتب- عمر صبري:

أعلن موقع التنسيق الإلكتروني استمرار إتاحة خدمة تسجيل وحجز اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية 2025، وذلك لطلاب دبلوم المدارس الفنية المتقدمة الصناعية، ودبلوم المعاهد الفنية الصناعية.

وأكد الموقع أن آخر موعد للتسجيل سيكون يوم الإثنين 1 سبتمبر 2025، على أن يشترط حصول الطالب على 75% على الأقل من المجموع الكلي، وأن يكون من خريجي دفعة العام الحالي 2025.

ومن المقرر أن تُعقد الاختبارات بالكليات المعنية حتى الثلاثاء 2 سبتمبر 2025، وتشمل:

كليات الفنون الجميلة (عمارة – فنون) بجامعات: حلوان، الإسكندرية، المنيا.

كلية الفنون الجميلة (فنون) جامعة الأقصر.

كليات الفنون التطبيقية بجامعات: حلوان، بنها، بني سويف، دمياط، طنطا، دمنهور.

