فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية

12:17 م الخميس 28 أغسطس 2025

معامل التنسيق الإلكتروني

كتب- عمر صبري:

بدأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تسجيل طلاب الشهادات الفنية دبلوم المدارس الفنية المتقدمة الصناعية ودبلوم المعاهد الفنية الصناعية لحجز اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بعدد من الكليات، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني اضغط هنا، www.tansik.digital.gov.eg اعتبارًا من اليوم الخميس 28 أغسطس وحتى الإثنين 1 سبتمبر 2025.

وتُعقد الاختبارات بالكليات المعنية خلال الفترة من السبت 30 أغسطس وحتى الثلاثاء 2 سبتمبر 2025، وتشمل:

- كليات الفنون الجميلة (عمارة – فنون) بجامعات: حلوان، الإسكندرية، المنيا.

- كلية الفنون الجميلة (فنون) جامعة الأقصر.

- كليات الفنون التطبيقية بجامعات: حلوان، بنها، بني سويف، دمياط، طنطا، دمنهور.

ويشترط حصول الطالب على 75% على الأقل من المجموع الكلي، وأن يكون من خريجي عام 2025.

التنسيق الإلكتروني تسجيل اختبارات القدرات طلاب الشهادات الفنية
