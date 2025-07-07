تنسيق الجامعات 2025.. شروط الالتحاق بالمعهد الفني للتمريض بجامعة حلوان

كتب- عمر صبري:

مع انطلاق موسم تنسيق الجامعات 2025، تزايدت عمليات البحث من طلاب الثانوية العامة عن الكليات والمعاهد المناسبة، ويُعد المعهد الفني للتمريض بجامعة حلوان من أبرز الوجهات التعليمية التي تفتح أبوابها أمام الطلاب الراغبين في دخول مجال الرعاية الصحية.

المعهد، الذي أُنشئ في العام الجامعي 2014/2015، يتبع كلية التمريض بجامعة حلوان، ويقع مقره داخل الحرم الجامعي بمبنى كلية التمريض، ويُشرف عليه نخبة من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في العلوم التمريضية.

ويهدف المعهد إلى إعداد كوادر تمريضية مؤهلة علميًا وعمليًا، قادرة على تقديم رعاية صحية عالية الجودة، تواكب المعايير العالمية، وتلبي احتياجات المجتمع المتزايدة في مجال التمريض، من خلال تعليم قائم على البحث والدليل العلمي.

الدرجة العلمية

دبلوم المعهد الفني للتمريض: شهادة معتمدة تتيح للخريجين فرصًا مهنية في المستشفيات والمؤسسات الصحية الحكومية والخاصة داخل مصر وخارجها.

شروط القبول في تنسيق 2025:

الحصول على شهادة الثانوية العامة – شعبة علمي علوم فقط.

دراسة اللغة الإنجليزية كلغة أولى أو ثانية ضمن مقررات الثانوية العامة.

اجتياز الكشف الطبي الذي تُحدده الكلية.

التقديم يتم من خلال مكتب تنسيق القبول بالجامعات، ووفقًا للضوابط التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات.

يُقبل الطلاب الوافدون بالشروط نفسها المطبقة على الطلاب المصريين، ووفق القواعد الخاصة بالطلاب الدوليين.

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