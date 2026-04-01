أكد الإعلامي أحمد موسى أن هناك جهات "فاضية" أو ذات أغراض مشبوهة استغلت تقنيات الذكاء الاصطناعي لفبركة مقاطع فيديو تسيء له وللمؤسسات الوطنية.

وقال موسى إن العالم ينشغل بصراعات كبرى مثل حرب إيران، بينما تفرغ البعض لتصميم فيديوهات مزيفة تجمعه بمسؤولين، مشيراً إلى أن الفيديو الأصلي كان يتضمن لقاءً مع اللواء إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، للحديث عن شؤون المحافظة وترشيد الاستهلاك، لكن تم دمج مقاطع مفبركة لأحد رجال الشرطة بملابس صيفية داخل المداخلة للإساءة لوزارة الداخلية.

سقوط وسائل إعلام عالمية في فخ "الفبركة"

وأضاف موسى خلال برنامجه "على مسؤوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن زيف هذه المقاطع وصل إلى حد انخداع وسائل إعلام دولية بها، ومنها قناة "روسيا اليوم" التي اضطرت لاحقاً لحذف الفيديو بعد تأكدها من تزييفه.

وأوضح أن هذه الفيديوهات هي محض تأليف وتهدف بالأساس لاستهداف الداخلية المصرية، محذراً من أن بعض المواطنين قد ينخدعون بهذه التكنولوجيا المتطورة التي تتطلب إجراءات حازمة لمواجهتها.

تاريخ من المواجهة وتأثير ممتد

وذكر الإعلامي أحمد موسى أنه يتعرض لحملات استهداف ممنهجة منذ عام 1992، مؤكداً بقوله: "مفيش حاجة بتكسرنا بفضل الله"، مشدداً على أن استهدافه شخصياً هو رهان خاسر لأن عقيدته هي الدفاع عن وطنه لآخر نفس.

وأشار إلى أن هناك حسابات تُدار من الخارج بتمويلات ضخمة هي من تقف وراء هذه الفيديوهات، خاصة بعد نجاح البرنامج في إيصال صوته للعالم وتأثيره الواضح في دعم الدولة المصرية والقضايا العربية.

دعم الدولة والاعتراف الدولي بالتزييف

وأردف موسى قائلاً إن برنامجه سيظل منصة لدعم الدولة والوقوف بجانب الأشقاء العرب في أزماتهم، معتبراً ذلك واجباً إعلامياً أساسياً.

ولفت الإعلامي أحمد موسى، في ختام حديثه إلى أن مؤسسات إعلامية كبرى مثل "CNN" تناولت واقعة الفيديو المفبرك وأوضحت الحقيقة للجمهور، مؤكداً أن رسالته ستظل واحدة ومستمرة في مساندة مؤسسات الدولة مهما زادت حدة التزييف.

