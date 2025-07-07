كتب - عمر صبري:

أعلنت جامعة حلوان تفاصيل برنامج "معلم البيولوجي باللغة الإنجليزية"، الذي تطرحه كلية التربية ضمن تنسيق الجامعات 2025، لطلاب الثانوية العامة من الشعبة العلمية، الراغبين في الجمع بين التخصص الأكاديمي في العلوم والتأهيل التربوي باللغة الإنجليزية.

ويعد البرنامج من بين البرامج النوعية المتميزة، حيث يُعتمد على نظام الساعات المعتمدة، ويستهدف إعداد معلم مؤهل أكاديميًا ومهنيًا وثقافيًا، يمكنه التدريس في بيئات تعليمية متنوعة داخل مصر وخارجها، وقادر على مواكبة تطورات المعرفة العلمية والتربوية، خاصة في مجال تدريس البيولوجيا.

ويمنح البرنامج خريجيه درجة "بكالوريوس العلوم والتربية – تخصص بيولوجي باللغة الإنجليزية"، وهو مؤهل معتمد يفتح المجال أمامهم للعمل في المدارس الحكومية والخاصة والتجريبية، وكذلك في المراكز البحثية المرتبطة بالعلوم والبيولوجيا والبحوث الزراعية.

ويتميز البرنامج بإتاحة فرص تدريب عملي فعلي للطلاب، من خلال زيارات ميدانية منتظمة للمدارس، تمنحهم خبرة واقعية في أساليب التدريس التفاعلي، وتصقل مهاراتهم التربوية والعلمية، بما يؤهلهم للتميز في سوق العمل المحلي والدولي.

ويُشترط للالتحاق بالبرنامج استيفاء الحد الأدنى للقبول بكلية التربية بجامعة حلوان، إضافة إلى المعايير الخاصة التي تحددها الكلية سنويًا.

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