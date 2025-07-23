موعد تنسيق الجامعات الأهلية 2025 للثانوية والشهادات المعادلة

كتب- عمر صبري:

ينطلق تنسيق الجامعات الأهلية لطلاب الثانوية العامة 2025 وطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، وذلك عقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة وإعلان الحدود الدنيا لكليات الطب والأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والهندسة والحاسبات والمعلومات.

ومن المقرر أن ينعقد المجلس الأعلى للجامعات الأهلية خلال أيام قليلة وذلك لتحديد الحدود الدنيا للتقديم في كافة الكليات وذلك لطلاب الثانوية العامة الحكومية المصرية والشهادات المعادلة العربية والأجنبية والثانوية الأزهرية.

وخلال تلك الفترة من المسموح لطلاب الثانوية العامة والثانوية الأزهرية التقديم في الجامعات الأهلية ولكن هذه التقديم لا يعد قبولًا أو قيدًا نهائيًا وإنما ضمن فترة التقديم المبكر للجامعات الخاصة والمنطلقة منذ حوالي شهرين.

في سياق متصل، كشف مصدر مطلع بمكتب تنسيق قبول طلاب الثانوية العامة بالجامعات والمعاهد بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه من المقرر انطلاق تنسيق المرحلة الأولى وبدء تسجيل الرغبات بموقع التنسيق الإلكتروني الأحد أو الإثنين المقبل على أقصى تقدير.

وأضاف المصدر خلال تصريحات لـ"مصراوي" أن تحديد موعد انطلاق المرحلة الأولى وبدء تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة 2025 يتوقف على وصول شهادات الثانوية العامة المطبوعة إلى المدارس الحكومية وذلك لأن الشهادات تتضمن الرقم السري المطلوب أثناء عملية تسجيل الرغبات ولن تتم بدونها.

وأوضح المصدر أنه باعتبار الخميس 24 يوليو إجازة والجمعة إجازة رسمية فإنه من المقرر أن تبدأ المدارس استلام الشهادات من السبت والأحد المقبل ولن تبدأ قبل التأكد من وصول كافة الشهادات لطلاب الدور الأول على مستوى مدارس المحافظات.

وأشار إلى أنه من المقرر الإعلان عن الحدود الدنيا لكل شعبة علمي علوم وعلمي رياضة وشعبة الأدبي خلال ساعات.

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