كتب- عمر صبري:

أعلنت جامعة حلوان الأهلية فتحَ باب القبول في برنامج الطب والجراحة التابع لكلية الطب، لطلاب الثانوية العامة 2025 والشهادات المعادلة العربية والأجنبية، تنسيق الجامعات الأهلية 2025.

ويمنح البرنامج درجة بكالوريوس الطب والجراحة Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery، ويُدرس على مدار 5 سنوات دراسية، يليها عامان من التدريب الإكلينيكي (الامتياز)، بما يواكب معايير الجودة القومية الأكاديمية للقطاع الطبي في مصر، ويؤهل الخريج للحصول على لقب ممارس عام معتمد من نقابة الأطباء المصرية.

ويستهدف البرنامج طلاب شعبة علمي علوم فقط، ويقوم على نظام النقاط المعتمدة بإجمالي 306 نقاط موزعة على 10 فصول دراسية.

وأكدت إدارة الجامعة أن البرنامج يسعى إلى تخريج طبيب مؤهل علميًّا وعمليًّا، قادر على تقديم خدمة صحية متميزة، والعمل ضمن منظومة صحية متكاملة، مع التركيز على تنمية مهارات التعلم الذاتي، والالتزام بأخلاقيات المهنة، والاستعداد للتعامل مع التطورات الحديثة في مجالات الطب المختلفة.

ويفتح البرنامج أمام خريجيه آفاقًا واسعة للعمل في:

المستشفيات الحكومية والخاصة

مراكز البحث الطبي

المؤسسات الصحية والتوعوية

العيادات والمراكز الطبية

مجال التدريب والتعليم الطبي

ويأتي إطلاق هذا البرنامج في إطار استراتيجية الجامعة لتقديم نموذج تعليم تطبيقي يتماشى مع أحدث المعايير الدولية، ويرتقي بجودة الخدمة التعليمية المقدمة للطلاب في مجال الطب.

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