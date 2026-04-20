تحالف بين بالم هيلز وميزان هيلز لإطلاق مشروع في رأس الحكمة

كتب : منال المصري

01:51 م 20/04/2026

أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير إبرام تعاون استراتيجي مع شركة ميران هيلز العقارية الإماراتية لإطلاق مشروع استثنائي في رأس الحكمة بالساحل الشمالي التي تعد من أبرز الوجهات السياحية والاستثمارية في مصر.

تفاصيل المشروع برأس الحكمة

بحسب بيان بالم هيلز للبورصة اليوم، فإن مساحة المشروع تمتد على مساحة 5.65 مليون متر مربع، مع واجهة شاطئية تتجاوز 4.8 كيلومتر، على أن تبدأ أعمال الطرح والبيع خلال صيف 2026.

كما يقدم المشروع وجهة متكاملة لنمط حياة متميز، تعكس رؤية رأس الحكمة كواحدة من أهم الوجهات الساحلية في مصر، بما توفره من بيئة جاذبة للسكن والاستثمار.
ويُقدم المشروع وجهة متكاملة بحجم مدينة على الساحل الشمالي في مصر، تعيد صياغة مفهوم الحياة على البحر.
ولا يقتصر المشروع على الوحدات السكنية، بل يضم فنادق عالمية المستوى، وناديًا رياضيًا مميزًا، إلى جانب مجموعة متميزة من المطاعم الشاطئية الراقية، فضلا عن وجهات عصرية تجمع بين الطابع العالمي والهوية الساحلية الفريدة.
ويكتمل ذلك بمركز صحي وسبا على مستوى عالمي، لتوفير تجربة معيشية متكاملة تجمع بين الراحة والرقي وجودة المعيشة.
وقال هشام مالك، العضو المنتدب لشركة ميران هيلز العقارية، إن رأس الحكمة تمثل فرصة استثنائية لتطوير وجهة ساحلية حقيقية، غنية بفرص النمو والاستثمار.
وقال ياسين منصور، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بالم هيلز للتعمير إن المشروع سيعتمد على خبرتنا المثبتة في تطوير

