أدى طلاب الثانوية الأزهرية (القسم الأدبي) في كفر الشيخ، اليوم الأحد، امتحانات اللغة الإنجليزية وسط أجواء من الهدوء والانضباط داخل اللجان، ودون رصد ما يعكر انتظام سير العملية الامتحانية.

وأعرب عدد من طلاب القسم الأدبي عن ارتياحهم لمستوى امتحان اللغة الإنجليزية بنظام “البوكليت”، مؤكدين أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، وتضمن 40 سؤالًا اتسمت بالوضوح والمباشرة، وجميعها من داخل المنهج المقرر.

وقال الطالب محمد طارق غنيم إن أسئلة الامتحان جاءت سهلة ومباشرة، ولم تتضمن أي جزئيات تعجيزية، مشيرًا إلى أن معظم الطلاب تمكنوا من الإجابة على الأسئلة بسهولة، باستثناء سؤال "البراجراف" الذي احتاج إلى مزيد من التفكير والتركيز.

فيما أكد الطالب أحمد الصعيدي أن امتحان اللغة الإنجليزية جاء جيدًا بشكل عام، وأن سؤال “الباراجراف” كان الجزء الأصعب والأقل وضوحًا في الامتحان، إلا أن الطلاب تمكنوا في النهاية من التعامل معه والإجابة عليه، معربًا عن أمله في أن تراعي عملية التصحيح مستوى هذا السؤال.

وأشار الطلاب إلى أن نظام "البوكليت" ساهم في تنظيم الأسئلة وتسهيل التعامل مع ورقة الامتحان، مؤكدين أن أجواء اللجان اتسمت بالهدوء والالتزام، ما ساعدهم على التركيز أثناء أداء الامتحان.

ويبلغ عدد الطلاب الذين أدوا امتحان اللغة الإنجليزية بالقسم الأدبي في الثانوية الأزهرية بمحافظة كفر الشيخ 3 آلاف و915 طالبًا وطالبة، موزعين على 30 لجنة بالمعاهد الأزهرية بمختلف مدن ومراكز المحافظة، وسط متابعة مستمرة من قيادات المنطقة الأزهرية لضمان انتظام سير الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.