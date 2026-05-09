أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إتاحة النموذج الثاني لبوكليت مادة الدراسات الاجتماعية لطلاب الشهادة الإعدادية، استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2026، وذلك في إطار خطة وزارة التربية والتعليم لدعم الطلاب وتدريبهم على شكل الامتحانات.

يأتي طرح النموذج الجديد تنفيذًا لتوجيهات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، وبرعاية الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

وأكدت المديرية استمرارها في توفير النماذج الاسترشادية والتدريبية بمختلف المواد الدراسية، بهدف تدريب الطلاب على نظام البوكليت، وتعريفهم بطريقة صياغة الأسئلة وآليات الإجابة الصحيحة، بما يساعدهم على تحسين مهارات الفهم والتحليل وتنظيم الوقت داخل اللجان الامتحانية.

وأوضحت الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة، أن النماذج التدريبية يتم نشرها بشكل متتابع عبر الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة وصفحات الإدارات التعليمية، لتسهيل وصول الطلاب إليها والاستفادة منها قبل انطلاق الامتحانات.

يأتي ذلك تحت إشراف الدكتور محمد جمال مدير عام التعليم العام والتجريبيات، وحنان القاضي موجه عام الدراسات الاجتماعية، ضمن جهود المديرية لدعم طلاب الشهادة الإعدادية وتحقيق أفضل مستوى من الاستعداد للامتحانات النهائية.