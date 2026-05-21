دعا قطاع المعاهد الأزهرية، الطلاب والمعلمين وجميع العاملين بالمعاهد والمناطق للتسجيل في منحة وزارة الاتصالات "التدريب الصيفي".

وتقدم وزارة الاتصالات، منحة تدريب صيفي بالتعاون مع أكاديمية سيسكو 2026، للتدريب على أحدث البرامج التكنولوجية، مجانًا بالكامل للطلاب والخريجين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 45 عامًا، من جميع المحافظات.

تفاصيل المنحة

ويقدَم التدريب بنظام التعلم المختلط، ويشمل ورش عمل تفاعلية عبر الإنترنت وأنشطة التعلم الذاتي، ويمتد خلال يونيو ويوليو وأغسطس، بواقع أربعة أسابيع لكل مسار تدريبي، على أن يحصل المتدربين في نهاية البرنامج على شهادة معتمدة من وزارة الاتصالات وأكاديمية سيسكو للشبكات.

شروط التقدم

ويشترط للتقدم لهذه المنحة ما يلي:

يشترط على المتقدم الإلمام بأساسيات الحاسب الآلي والإنترنت.

الالتزام بحضور ورش العمل عبر الإنترنت وإتمام أنشطة التعلم الذاتي من خلال الموقع الإلكتروني.

يتعين على المتدرب توفير جهاز حاسب آلي واتصال مستقر بشبكة الإنترنت.

للحصول على الشهادة، يجب الانتهاء من المحتوى التدريبي، وحضور ورش العمل، ومشاهدة المقاطع المصورة، وإتمام المهام المطلوبة خلال أربعة أسابيع من بداية المسار التدريبي.

خطوات التسجيل في المنحة:

يمكن التسجيل في مسار واحد فقط من المسارات التالية:

1- أساسيات تكنولوجيا المعلومات



- أساسيات اللغة الإنجليزية في تكنولوجيا المعلومات

- أساسيات نظام التشغيل

- أساسيات الحاسب الآلي



2- إنترنت الأشياء والتحول الرقمي



- أساسيات اللغة الإنجليزية في تكنولوجيا المعلومات

- محو الأمية الرقمية

- مقدمة في إنترنت الأشياء والتحول الرقمي



3- الأمن السيبراني



- أساسيات اللغة الإنجليزية في تكنولوجيا المعلومات

- مقدمة في الأمن السيبراني

- التوعية بالأمن والأمان الرقمي



4- الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات



- أساسيات اللغة الإنجليزية في تكنولوجيا المعلومات

- مقدمة في الذكاء الاصطناعي

- مقدمة في علوم البيانات



5- أساسيات الشبكات



- أساسيات اللغة الإنجليزية في تكنولوجيا المعلومات

- أساسيات الشبكات

- دعم وأمن الشبكات.

آخر موعد للتسجيل

وشدد قطاع المعاهد الأزهرية، على أن القبول في المنحة يكون بأسبقية التسجيل، على أن يتم إرسال رسالة تأكيد إلى البريد الإلكتروني تتضمن موعد بدء التدريب وخطوات إنشاء حساب على الموقع.

وأكد القطاع، أن آخر موعد للتقديم على المنحة يوم 31 مايو، من خلال الرابط التالي:

