أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن انطلاق امتحانات الفرصة الثانية لطلاب الصف الثالث الثانوي بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، بداية من يوم 4 يوليو 2026، على أن تستمر حتى 22 يوليو 2026.

وأكدت الوزارة، أن طلاب مدارس المتفوقين يحصلون على فرصتين لأداء امتحانات الثانوية العامة 2026 في كل مادة من المواد المضافة للمجموع، وذلك في إطار دعم الطلاب وتحقيق أفضل فرص التقييم الأكاديمي.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الفرصة الأولى لطلاب مدارس STEM انطلقت يوم 16 مايو 2026، وتستمر حتى 20 يونيو 2026، بينما تبدأ امتحانات الفرصة الثانية يوم السبت 4 يوليو 2026 وتختتم يوم 22 من الشهر نفسه.