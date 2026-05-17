تعليم الإسكندرية: لم نتلق أي شكاوى بشأن امتحانات اليوم -صور

أجري سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، جولة تفقدية لمتابعة سير امتحانات نهاية العام الدراسي بمدارس إدارة حدائق أكتوبر التعليمية، وذلك للوقوف على انتظام اللجان والاطمئنان على توفير الأجواء الملائمة للطلاب، ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الوزير محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، استمراراً لسياسة المتابعة الميدانية المستمرة للامتحانات.

بدأ وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة جولته بزيارة مدرسة الشهيد محمد جمال المغربي، ومدرسة السلام الرسمية المتميزة للغات، حيث تابع آليات العمل داخل اللجان، واطمأن على مستوى التنظيم والانضباط والالتزام بالضوابط الوزارية المنظمة للعملية الامتحانية.

وخلال الجولة، حرص "عطية " على فتح حوار مباشر مع الطلاب للاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول مستوى الامتحانات، والتأكد من وضوح صياغة الأسئلة وعدم خروجها عن المنهج الدراسي، موجهاً بضرورة تذليل كافة العقبات وتوفير سبل الراحة والطمأنينة للطلاب بما يضمن لهم أداء الامتحانات في بيئة هادئة ومستقرة.

ورصد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، خلال المتابعة الميدانية، انتظام أعمال الامتحانات والالتزام التام باللوائح المعتمدة داخل اللجان، و توفير مناخ صحي ونفسي آمن يضمن تركيز الطلاب، وتوفير أعلى مستويات النظافة العامة والجاهزية الفنية واللوجستية بالمدارس، واستمرار التنسيق والربط اللحظي بين غرف العمليات الفرعية والمديرية لمعالجة أي طوارئ.

رافق وكيل أول الوزارة خلال الجولة أسماء صلاح، وكيل الإدارة التعليمية، في إطار تعزيز العمل المشترك والتكامل الميداني لإنجاح امتحانات نهاية العام الدراسي.