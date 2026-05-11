تنطلق اليوم امتحانات المواد غير المضافة للمجموع لطلاب المدارس بمختلف المراحل التعليمية، ضمن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025 / 2026، وسط استعدادات مكثفة من المديريات والإدارات التعليمية لضمان انتظام سير الامتحانات.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن الامتحانات تشمل جميع المراحل التعليمية (الابتدائي والإعدادي والثانوي)، مشيرة إلى أن المديريات التعليمية أصدرت تعليمات تنظيمية مشددة لضمان سير الامتحانات في هدوء وانضباط.

وأكدت الوزارة جاهزية المدارس واللجان لاستقبال الطلاب، مع التشديد على الالتزام بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان.