أكد محمد عبد اللطيف وزير التعليم، أن التعليم جزء أساسي وأصيل للمنافسة العالمية ولا سيما أن مليون شاب مصري سنويا يدخلون سوق العمل لهذا السبب فان الاستثمار في التعليم مهم للغاية كاستراتيجية اقتصادية ونحن نعمل على ذلك.

جاء ذلك خلال مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية حول الاستثمار في التعليم اليوم.

أضاف أنه لا يمكن أن ينفصل التعليم عن الاقتصاد وتطبيق التكنولوجيا، التي تمثل قوة دافعة للاقتصاد، لافتا أن هناك بعد إنساني وهو عندما يفشل التعليم في التحول لفرص عمل وبالتالي من المهم ربطهما معا.

أوضح عبد اللطيف أن المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص مهمة للغاية لتطوير التعليم، ولا سيما ان مصر بها نحو 100 مليون مواطن يستحقون الاستثمار في التعليم بشكل واضح من خلال مساهمة القطاع الخاص وتحسين القدرات والمهارات ودمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

حسام بدراوي: نحتاج لتطوير التعليم من أسفل إلى أعلى

أشاد الدكتور حسام بدراوي بجهود محمد عبد اللطيف وزير التعليم، ومسؤليته عن 30 مليون تلميذ في مختلف المراحل التعليمية وما يتبع ذلك من واجبات وتحقيق نجاح ملموس.

أضاف بدراوي أن اخطر أنواع الفقر ليس فقر المال، إنما فقر فرص التعليم، فهو أعظم فرصة للمنافسة وبناء الأمم وبالتالي من المهم تعزيز قدرات بناء المعرفة ليس فقط من خلال الحكومة وإنما من خلال مشاركة القطاع الخاص.

أشار إلى أن الشعب المصري يستحق تحقيق إنجاز حقيقي في التعليم فمصر هبة المصريين ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الاستثمار في المعرفة والتوعية والمهارات والقيم والتعليم أساس كل ذلك.

وقال: في 2013 ترأست لجنة من 70 خبيرا لتطوير رؤية مصر 2030 بهدف أن يكون التعليم مشروعا وطنيا خاصة أن مصر تحتاج لعقول قادرة على التفكير وصنع الفرق وتطوير المجتمعات وبالتالي نحتاج لتطوير التعليم من أسفل إلى أعلى وأن يكون أولوية مع توفير التعليم والتدريب للجميع وفقا للدستور.

وشدد بدراوي على أهمية استدامة السياسات التعليمية وبناء المواطن الواثق من نفسه والمسؤل والفخور بتاريخ بلده وقادر على المنافسة، لافتا أن الدستور حدد 6‎%‎ من الدخل القومي للتعليم ولابد من تحقيق ذلك فهذا ليس رفاهية ومن المهم أن يسأل البرلمان الحكومة عن توفير ذلك وآليات الإنفاق في الوقت نفسه.

أشار لأهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق تعليم قوي فالتعليم ليس عدو السوق الحر، ولا يمكن تحقيق اقتصاد ناجح بدون تعليم، وبدون إضافة قيمة مضافة من القطاع الخاص لاستكمال دور الدولة والوصول لتعليم جيد.

رئيس الغرفة التجارية الأمريكية: التعليم ضرورة استراتيجية اقتصادية في عالم يعاد تشكيله

أكد عمر مهنا رئيس الغرفة التجارية الأمريكية، أن التعليم لم يعد مجرد جانب اجتماعي فقط، بل ضرورة اقتصادية واستراتيجية في عالم يعاد تشكيله بواسطة التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي والقدرة التنافسية والمرونة الاقتصادية.

ورحب عمر مهنا بوزير التعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف في بداية مؤتمر الغرفة حول الاستثمار في التعليم اليوم، بحضور لفيف من المهتمين بملف التعليم في مصر، لافتا لاهمية استمرار الاستثمار في التعليم، ليس فقط في البنية التحتية، بل في الجودة والابتكار وتعزيز القدرات والتطوير لرفع قدرات الطلاب.

أشار أن الحدث الذي يتم تنظيمه اليوم يجمع كافة المهتمين بهذا الملف، لتبادل الأفكار واستكشاف الفرص وتعزيز دور مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في التعليم، مشيدا بالجهود الكبيرة لوزير التعليم والتعليم الفني من خلال دمج التكنولوجيا في التعليم ،بهدف اعداد اجيال قادمة قادرة على المنافسة بشكل كبير.

في بداية المؤتمر تطرقت سيلفيا ميناسا الرئيس التنفيذي للغرفة الأمريكية لاهمية الاستثمار في التعليم الذي يمثل آملا كبيرا لزيادة قدرات الطلاب وانعكاس ذلك على الاقتصاد وسوق العمل.

أوضح أحمد وهبي الرئيس المشارك للجنة التعليم بالغرفة الأمريكية وسارة القلا نائب رئيس اللجنة، لتنوع الفرص في مجال التعليم في ظل السوق الكبير ووجود 30 مليون في مراحل التعليم المختلفة، مما يتطلب سد الفجوة بين التعليم وسوق العمل وذلك من خلال الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا المجال.

