حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مواصفات الورقة الامتحانية لمادة البرمجة والذكاء الاصطناعي للصف الأول الثانوي بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2026، موضحة نسب توزيع الأسئلة وفق مستويات نواتج التعلم المختلفة.

وأوضحت الوزارة أن الامتحان يتضمن 10% أسئلة للتذكر، و25% للفهم، و30% للتطبيق، و35% لحل المشكلات، بما يهدف إلى قياس مهارات التفكير والتحليل لدى الطلاب.

كانت الوزارة، أعلنت مواعيد عقد الامتحان العملي للبرمجة عبر منصة "كيريو"، حيث تم تقسيم محافظات الجمهورية إلى ثلاث مجموعات، على أن تُجرى الاختبارات خلال أيام 11 و12 و13 مايو 2026.

وتؤدي محافظات الإسكندرية والغربية وسوهاج وقنا والفيوم وشمال سيناء والمنيا وكفر الشيخ ودمياط الامتحان يوم 11 مايو، بينما تعقد محافظات الجيزة والشرقية والدقهلية وأسيوط وجنوب سيناء وبني سويف والأقصر ومطروح وبورسعيد الاختبار يوم 12 مايو.

فيما تُختتم الامتحانات يوم 13 مايو بمحافظات القاهرة والقليوبية والبحيرة والمنوفية والإسماعيلية وأسوان والبحر الأحمر والوادي الجديد والسويس.