أعلنت هيئة كامبريدج الدولية، عن إلغاء ورقة امتحان الرياضيات للمستوى المتقدم (AS) لطلاب الدبلومة البريطانية، بعد اكتشاف تسريب ورقة الأسئلة قبل موعد الامتحان الرسمي، في مخالفة للوائح المنظمة للامتحانات.

هيئة كامبريدج الدولية: حجم التسريب يجعل من غير الممكن اعتماد الورقة في احتساب نتائج الطلاب

أوضحت الهيئة، بحسب بيان لها، الأحد، أن حجم التسريب يجعل من غير الممكن اعتماد الورقة في احتساب نتائج الطلاب النهائية، مؤكدة أنه سيتم استبعادها من نظام التقييم المعتمد.

هيئة كامبريدج الدولية: تقديم نسخة جديدة من ورقة الامتحان لجميع الطلاب في المناطق المتضررة

وأضافت كامبريدج، أنها قررت إعادة تقديم نسخة جديدة من ورقة الامتحان لجميع الطلاب في المناطق المتضررة، وذلك لضمان تحقيق العدالة وعدم تأثر الطلاب المجتهدين بهذا التلاعب.

وشددت الهيئة على أن هدفها الأساسي هو حماية نزاهة العملية الامتحانية وعدم الإضرار بالطلاب نتيجة تصرفات محدودة من بعض الأفراد.

وأكدت أنها تدرك حجم الإحباط الذي سببه هذا القرار للطلاب وأسرهم والمدارس، مشيرة إلى أن الطلاب يبذلون جهودًا كبيرة في الاستعداد للامتحانات، وأن الهيئة ملتزمة في النهاية بتقديم نتائج عادلة وموثوقة.