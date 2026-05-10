ضوابط جديدة للاعتذار من أعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2026.. ما هي؟

كتب : أحمد الجندي

04:02 م 10/05/2026

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الحالات المسموح لها بتقديم اعتذارات عن أعمال امتحانات الدبلومات الفنية، وذلك للمنتدبين الذين تم إرسال خطابات ندب لهم للعمل باللجان الامتحانية المختلفة للعام الدراسي 2026.

حالات قبول الاعتذارات من أعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2026

وأوضحت الوزارة أن حالات قبول الاعتذارات تشمل وجود طفل رضيع أقل من عامين، مع ضرورة تقديم صورة من شهادة الميلاد مع الأصل للاطلاع، وكذلك حالات رعاية طفل مريض بمرض مزمن أو من ذوي الإعاقة، على أن يتم تقديم تقريرطبي رسمي معتمد.

كما تشمل الحالات تقديم تقرير طبي لعام 2026 صادر عن القومسيون الطبي فقط، موضح به الإعفاء من أعمال الامتحانات، إضافة إلى حالات ندب الزوج والزوجة معًا، وفي هذه الحالة يتم تقديم صور من خطابي الندب مع الاطلاع على الأصول، مع ترك حق اللجنة في قبول العذر من عدمه.

عدم قبول أي اعتذار إلا بالمستندات الرسمية

وأكدت الوزارة عددًا من الضوابط، أبرزها عدم قبول أي اعتذار إلا بالمستندات الرسمية الداعمة، وعدم الالتفات إلى الطلبات غير المستوفاة، مع تقديم أصل خطاب الندب وصورة منه، إلى جانب أصل المستندات وصور منها.

عدم الاعتداد بالإجازات الاعتيادية أثناء فترة الندب

وشددت على عدم الاعتداد بالإجازات الاعتيادية أثناء فترة الندب، وعدم اعتبار العضو معتذرًا إلا بعد موافقة لجنة الإدارة رسميًا، مع إخطار المتقدم بنتيجة الطلب إلكترونيًا عبر واتساب أو البريد الإلكتروني (قبول أو رفض).

كما أوضحت الوزارة أنه سيتم استلام استمارات عضوية المنتدبين من المدارس اعتبارًا من اليوم الأحد 10 مايو.

