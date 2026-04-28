قال إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن نسبة مشاركة الشباب في تعاملات البورصة شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، لافتًا إلى أن تعاملاتهم في وثائق الذهب تجاوزت 80%، وهو ما يعكس وعيًا متزايدًا ورغبة قوية لدى هذه الفئة في الانخراط بالأنشطة الاستثمارية.

جاءت هذه التصريحات على هامش توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في تنفيذ منهج "الثقافة المالية" لطلاب المرحلة الثانوية، وذلك بالشراكة بين وزارة التربية والتعليم، ومؤسسة «سبريكس» اليابانية، وجامعة هيروشيما اليابانية، في إطار الاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال

وأضاف أن الشباب يمثلون قوة حقيقية في سوق المال، ما يجعل نشر الثقافة المالية بينهم أولوية قصوى، مؤكدًا أن المبادرات التي تستهدف رفع هذا الوعي تحظى بأهمية كبيرة لدى الهيئة.

وأشار إلى أن التطبيق العملي يعد أكثر تأثيرًا من الجانب النظري، خاصة في ما يتعلق بتأهيل الطلاب، موضحًا أن هذه الخطوة سيكون لها مردود إيجابي واضح في تعزيز قدراتهم وفهمهم للأسواق المالية.