قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم تخصيص محفظة استثمارية بقيمة 500 جنيه للطالب الذي يجتاز برنامج الثقافة المالية، بما يتيح له خوض تجربة تداول فعلية داخل البورصة المصرية، دون إمكانية سحب هذا المبلغ، مع السماح بإضافة أموال أخرى من جانبه لتوسيع نطاق تجربته الاستثمارية.

وأوضح الوزير أن مادة الثقافة المالية سيتم تقديمها عبر منصة البرمجة والذكاء الاصطناعي، ولن تُحتسب ضمن مواد النجاح والرسوب، بل ستُطرح كنشاط تعليمي تطبيقي يستهدف تنمية المهارات العملية لدى الطلاب.

جاءت هذه التصريحات على هامش توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في تنفيذ منهج "الثقافة المالية" لطلاب المرحلة الثانوية، وذلك بالشراكة بين وزارة التربية والتعليم، ومؤسسة "سبريكس" اليابانية، وجامعة هيروشيما اليابانية، في إطار تطوير التعليم وتعزيز مهارات الطلاب الاقتصادية.

تجربة تداول فعلية داخل البورصة المصرية



وأوضح الوزير أن تدريس المادة سيتم لطلاب الصف الثاني الثانوي في صورة نشاط، بهدف تعزيز الفهم العملي لمفاهيم الاقتصاد والاستثمار، بعيدًا عن التقييم التقليدي القائم على الامتحانات فقط.

وأضاف أن الهدف من هذه الخطوة هو إتاحة تطبيق عملي مباشر يتيح للطلاب التعلم من خلال التجربة، سواء في إدارة الأموال أو اتخاذ قرارات استثمارية حقيقية داخل سوق المال.

إعداد جيل قادر على إدارة الأموال واتخاذ القرار الاقتصادي

وأكد أن المناهج الجديدة تركز على عدة محاور رئيسية تشمل دعم فهم الشركات الناشئة، وآليات عمل بيئة الأعمال، والتداول في البورصة، بما يسهم في تنمية مهارات الطلاب في اتخاذ قرارات اقتصادية سليمة في حياتهم المستقبلية

وأضاف أن المبادرة تستهدف إعداد جيل يمتلك القدرة على فهم كيفية خلق القيمة، وإدارة المخاطر، واستيعاب تأثير القرارات طويلة المدى على النتائج الاقتصادية، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل الاقتصاد الوطني وقدرته على الاستدامة.

أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تتبنى توجهًا جديدًا يستهدف إحداث نقلة نوعية في أساليب التعليم، من خلال تمكين الطلاب من التفاعل المباشر مع مفاهيم الاقتصاد بدلًا من الاكتفاء بدراستها بشكل نظري.