أعلنت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025 - 2026، والتي من المقرر أن تنطلق السبت المقبل بمادتي اللغة العربية والإملاء والخط العربي، والتربية الدينية وسط إجراءات تأمينية مشددة.

الانتهاء من امتحانات المستوى الرفيع

وقالت الدكتورة وفاء رضا، وكيلة وزارة التربية والتعليم، إنه جرى الانتهاء من امتحانات المستوى الرفيع للغات الأولى والثانية بمعرفة المدارس، وتحت إشراف التوجيه الفني المختص، إضافة إلى الانتهاء من أعمال تقويم مواد الأنشطة التربوية، مع إعفاء طلاب المنازل والعائدين من الخارج من أداء امتحان الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأنشطة الصفية والأنشطة التحريرية اللاصفية.

امتحانات طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة

وأوضحت وكيلة الوزارة في تصريح اليوم، أن امتحانات طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بالصف الثالث الإعدادي "الدمج بأنواعه"، تكون بنفس الجدول مع مراعاة مضاعفة الفترة الزمنية طبقًا للمواصفات الفنية، ومناسبة لذوي الإعاقة، وينفذ ما جاء بالقرار الوزاري 252 لسنة 2017.

غرفة عمليات رئيسية

وأشارت إلى أن جرى رفع درجة الاستعداد القصوى، وتشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان المديرية، وربطها بغرفة العمليات بديوان عام المحافظة، والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة انتظام سير الامتحانات، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتوفير بيئة آمنة ومنضبطة تحقق العدالة وتكافؤ الفرص لجميع الطلاب، إضافة إلى تزويد اللجان بمراوح ومبردات مياه لمواجهة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة التي تشهدها المحافظة.

توفير الأجواء المناسبة للطلاب

وتابعت: كما جرى التأكيد على مديري الإدارات بالمتابعة الميدانية المستمرة داخل اللجان، والتعامل الحاسم مع أي مخالفات، مع توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات في هدوء واستقرار، وتطبيق القرار الوزاري الخاص بحظر اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان للطلاب والمعلمين والعاملين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات

جدير بالذكر، أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات يبلغ 3681 طالبًا وطالبة، ومن المقرر أن يؤدوا الامتحانات داخل 52 لجنة، وجرى اختيار 52 رئيس لجنة و52 مراقب أول، و235 مراقب و763 ملاحظ، و92 إداري على أعلى مستوى من الشفافية والنزاهة.