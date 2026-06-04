إعلان

معلم لغة عربية: امتحان الشهادة الإعدادية بالجيزة في مستوى الطالب المتوسط

كتب : أحمد الجندي

02:19 م 04/06/2026 تعديل في 02:40 م

امتحانات الشهادة الإعدادية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد سعيد عبد النبي، معلم أول لغة عربية، أن الامتحان الذي أداه طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة اليوم كان في مستوى الطالب المتوسط، مشيرًا إلى أن أغلب أجزاء الامتحان كانت سهلة ومباشرة.

أضاف"عبد النبي" لمصراوي، أن بعض الطلاب تحدثوا عن وجود صعوبة في سؤال التعبير، إلا أنه أكد على أن موضوعي التعبير كانا من الموضوعات العامة وغير المعقدة، ويمكن التعامل معهما بسهولة من قبل الطلاب.

واختتم بأن التقييم العام للامتحان إيجابي، واصفًا إياه بأنه "سهل" من حيث مستوى الأسئلة ومدى مناسبتها للطلاب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اللغة العربية محافظة الجيزة الشهادة الإعدادية

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

غسل أموال مخدرات بـ190 مليون جنيه.. الداخلية تتخذ إجراءات قانونية ضد عنصر
حوادث وقضايا

غسل أموال مخدرات بـ190 مليون جنيه.. الداخلية تتخذ إجراءات قانونية ضد عنصر
بعد دخوله العناية المركزة.. أسرة سامح صفوت تكشف آخر تطورات حالته الصحية
زووم

بعد دخوله العناية المركزة.. أسرة سامح صفوت تكشف آخر تطورات حالته الصحية
الخارجية الأمريكية: عقوباتنا تحرم إيران من مئات ملايين الدولارات يوميا
شئون عربية و دولية

الخارجية الأمريكية: عقوباتنا تحرم إيران من مئات ملايين الدولارات يوميا
أخطر من السرطان والسل.. مدير مركز الجينوم بـ "زويل" يحذر من "الجائحة الخفية"
أخبار المحافظات

أخطر من السرطان والسل.. مدير مركز الجينوم بـ "زويل" يحذر من "الجائحة الخفية"
آخرها شائعة مرض يسرا.. فنانات طاردتهن الشائعات الفترة الماضية
زووم

آخرها شائعة مرض يسرا.. فنانات طاردتهن الشائعات الفترة الماضية

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان