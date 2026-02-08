أكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة انطلاق الفصل الدراسي الثاني لعام 2026 بجميع المدارس بمختلف المراحل التعليمية وسط أجواء من الانضباط والتنظيم، مع متابعة ميدانية مستمرة من قيادات المديرية والإدارات التعليمية لضمان حسن سير العملية التعليمية منذ اليوم الأول.

وبحسب بيان، يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، ومحافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر، وبرعاية الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة، مدير المديرية، الذين شددوا على ضرورة تحقيق الانضباط والارتقاء بجودة التعليم.

وأوضحت مدير المديرية أن المدارس استقبلت الطلاب في بيئة تعليمية منظمة وآمنة، مع الالتزام الكامل بجداول الحصص الدراسية، وانتظام شرح المناهج وفق الخطة الزمنية المعتمدة.

وأشارت إلى أن الاستقرار داخل المدرسة يُعد أساسًا لتحقيق نواتج تعلم حقيقية، مؤكدة أهمية الانتهاء من تسليم الكتب الدراسية للطلاب دون تأخير لضمان الاستفادة القصوى من الوقت الدراسي منذ اللحظة الأولى.

ووجّهت المديرية المدارس لتخصيص فقرات توعوية خلال الحصة الأولى للحديث عن بطولات رجال الشرطة وتضحياتهم في سبيل أمن واستقرار الوطن، بهدف غرس قيم المسؤولية والتضحية في نفوس الطلاب.

وأكدت مدير المديرية ضرورة تفعيل الأنشطة التربوية والرياضية والثقافية والفنية داخل المدارس، باعتبارها جزءًا مكملًا للعملية التعليمية، مع إحكام منظومة الإشراف اليومي داخل المدارس، وإعلان جداول الإشراف بوضوح مع تحديد الاختصاصات بدقة لضمان الانضباط وتحمل كل فرد لمسؤولياته كاملة.

وأوضحت الدكتورة همت أبو كيلة أن المعلمين على أتم الاستعداد لبدء الدراسة، حيث تم الانتهاء من جميع أعمال التحضير، وتوزيع المناهج والخطط الدراسية وفق الخريطة الزمنية المعتمدة، مع الالتزام بجداول الحصص وانتظام الشرح داخل الفصول.

وأكدت أن المتابعة الميدانية مستمرة من قبل قيادات المديرية والإدارات التعليمية لرصد أي معوقات والعمل على تذليلها فورًا، بما يحقق مصلحة الطلاب ويضمن بيئة تعليمية مستقرة وجاذبة.

