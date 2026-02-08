انتهاء أعمال تطوير مستشفى دار الشفاء للمعلمين بملوي ودير مواس -تفاصيل

انتهت النقابة الفرعية للمعلمين بملوي ودير مواس من أعمال التطوير الشاملة بمستشفى دار الشفاء للمعلمين بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، ضمن خطة متكاملة لرفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة لأعضاء نقابة المعلمين؛ تنفيذًا لتوجيهات خلف الزناتي نقيب المعلمين، ورئيس اتحاد المعلمين العرب.

وأكد حمادة النقيب، رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بملوي وديرمواس، وفق بيان النقابة اليوم الأحد، أن أعمال تطوير المستشفى تمت بعد عرض مباشر، وتنفيذًا لتعليمات نقيب المعلمين خلف الزناتي، وأن العمل يجري حاليًّا على استكمال إجراءات الحماية والدفاع المدني، تمهيدًا للحصول على الموافقات النهائية وإعادة افتتاح المستشفى رسميًّا خلال الفترة القليلة المقبلة.

ويضم المستشفى، بعد التطوير، 4 غرف عمليات كبرى وصغرى وغرفة إفاقة مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية، إضافة إلى 39 غرفة فندقية مخصصة للمرضى؛ لتقديم خدمات علاجية متميزة بمستوى فندقي لائق.

وتشمل المنظومة الطبية وحدة عناية مركزة متكاملة، وبنك دم مجهز، إلى جانب 13 عيادة خارجية تضم نخبة من أكفأ الأطباء في مختلف التخصصات؛ بما يضمن تقديم رعاية صحية شاملة للمترددين على المستشفى.

