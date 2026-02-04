مدير تعليم الجيزة يتابع استعدادات المدارس للفصل الدراسي الثاني

عقد سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، اجتماعًا موسعًا مع مديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية اليوم، لمتابعة جاهزية المدارس على أرض الواقع ووضع اللمسات النهائية لخطة العمل استعدادًا لانطلاق الفصل الدراسي الثاني، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الوزير محمد عبد اللطيف، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة.

وأكد وكيل أول الوزارة خلال الاجتماع أن المرحلة المقبلة تتطلب عملاً ميدانيًا مكثفًا وانضباطًا كاملًا داخل المدارس، مشددًا على أن جودة التعليم تبدأ من الفصل الدراسي، مع ضرورة التركيز على مهارات القراءة والكتابة، خصوصًا الصف السادس الابتدائي باعتباره صفًا فاصلاً في بناء الطالب.

وشدد عطية على تكثيف المتابعات اليومية، والتدخل الفوري لمعالجة أي قصور، وسرعة تسليم الكتب المدرسية واستكمال أي نواقص قبل بداية الدراسة، إضافة إلى الالتزام بالحضور المنتظم ومطابقة درجات أعمال السنة مع التقييم الفعلي للطالب داخل الفصل، كما أعلن عن إلغاء المدارس المسائية للمرحلة الابتدائية اعتبارًا من العام القادم والعمل بنظام اليوم الدراسي الكامل.

وأكد وكيل أول الوزارة ضرورة تفعيل لائحة الانضباط المدرسي دون تهاون، مع غلق الأنوار والشبابيك ليلًا للحفاظ على المرافق، وضمان استكمال دهانات الفصول، والتشجير، والمظهر الجمالي للمدارس، إضافة إلى الانتهاء من صيانة الديسكات وحصر شامل لمستلزمات الصيانة قبل بدء الفصل الدراسي.

كما شدد على سرعة الانتهاء من استمارات الدبلومات الفنية والثانوية العامة، وتكثيف الزيارات الميدانية لأكبر عدد ممكن من المدارس يوميًا، وتشكيل قوافل متابعة لإزالة السلبيات فورًا، وليس مجرد رصدها.

وأوضح "عطية" أهمية تشكيل لجان مشتركة من توجيه اللغة العربية والمتابعة والتعليم الخاص لمتابعة المدارس الدولية، مؤكّدًا ضرورة الالتزام بتدريس مواد الهوية الوطنية وتنفيذ جميع توجيهات الوزارة داخل المدارس الدولية.

وفي سياق متصل، استعرض الاجتماع تعليمات وزير التربية والتعليم، والتي تضمنت تنفيذ زيارات متابعة ميدانية منذ اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني، والوقوف على مستوى إتقان الطلاب لمهارات القراءة والكتابة، وضمان انتظام تسليم الكتب الدراسية للطلاب دون تأخير، والمتابعة الدقيقة لنسب الحضور وآليات التقييم داخل المدارس، والتطبيق الصارم للائحة الانضباط المدرسي، والحفاظ على نظافة المدارس والفصول والتوسع في أعمال التشجير، بالإضافة إلى طرح النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة، ومواصلة المتابعة الدورية للمدارس الدولية.

وأكد سعيد عطية على أن المرحلة المقبلة عنوانها الانضباط والعمل الميداني وتحمل المسؤولية، وأن أي تقصير سيُواجه بإجراءات حاسمة، مشددًا على أن الطالب هو محور العملية التعليمية، وأن نجاح الفصل الدراسي الثاني مسؤولية مشتركة لا تقبل التهاون.

