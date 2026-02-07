لماذا لم تلغي " التعليم" التقييمات الأسبوعية؟.. خبير تربوي يوضح

قال الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، إن استمرار التقييمات المستمرة خلال الفصل الدراسي الثاني يأتي وفق رؤية وزارة التربية والتعليم لعدة أسباب تربوية وتنظيمية، رغم الشكاوى التي أبدى بعض الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين حول كثافتها.

وأوضح "شوقي" أن الوزارة ترى أن التقييمات المستمرة تساعد على الآتي:

-الحفاظ على استقرار العملية التعليمية وتجنب ارتباك الطلاب في منتصف العام الدراسي.

-تحقيق تماثل وتكافؤ بين الفصلين الدراسيين في منح الدرجات والتقييمات.

-تعزيز التزام الطلاب بمتابعة دروسهم أولًا بأول وتقليل الغياب عن المدرسة.

-ضمان أن أي تعديل على النظام المدرسي يتم بعد دراسة شاملة في نهاية العام الدراسي وليس في منتصفه، إلا في حالات قهرية مثل الأوبئة أو الكوارث الطبيعية.

وأشار الدكتور تامر شوقي إلى أن فكرة التقييمات المستمرة جيدة من الناحية التربوية، وأن الإشكاليات تكمن في آليات التطبيق وليس في الفكرة نفسها، مؤكدًا على أن إلغاء هذه التقييمات سيؤدي إلى اعتماد امتحان واحد فقط، ما قد يضر أغلب الطلاب.

وأضاف أن الوزارة تدرس دائمًا شكاوى الطلاب وأولياء الأمور لضبط آليات التقييم وتحقيق أهدافه دون إثقال الطلاب بالعبء النفسي أو الأكاديمي.

