إعلان

روسيا تهنّئ وزير الخارجية المصري بعيد ميلاده الـ60

كتب : محمود الطوخي

04:00 م 08/02/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

هنّأت السفارة الروسية بالقاهرة، وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبدالعاطي بمناسبة عيد ميلاده الـ60.

وكتبت السفارة الروسية في بيان على حسابها بموقع "فيسبوك"، الأحد: "من صميم القلب نهنئ أحد الدبلوماسيين الأكثر خبرة الذي يتمتع في وقتنا بسمعة دولية عالية - الدكتور/ بدر عبد العاطي، وزير خارجية جمهورية مصر العربية - بالذكرى الستين لعيد ميلاده".

وأضافت: "نقدر في روسيا تقديرا عاليا المساهمة الشخصية لوزير الخارجية المصري في تنمية العلاقات الودية بين بلدينا. إن جهود عبد العاطي الدؤوبة والكريمة بغية تعزيز الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط وإفريقيا والعالم برمته معروفة في جميع أنحاء العالم".

وأعربت السفارة الروسية، عن تمنياتها "لرجل الدولة المصري البارز الصحة العافية وطول العمر والإنجازات الجديدة في توسيع التعاون الدولي".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بدر عبدالعاطي سيرجي لافروف السفارة الروسية عيد ميلاد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

السيطرة على حريق محدود في مطار القاهرة وتحقيق عاجل للكشف عن الأسباب
مصراوى TV

السيطرة على حريق محدود في مطار القاهرة وتحقيق عاجل للكشف عن الأسباب
المقايضة الكبرى.. خبير يطرح سيناريوهات لمعالجة أزمة الديون
اقتصاد

المقايضة الكبرى.. خبير يطرح سيناريوهات لمعالجة أزمة الديون
لحظة بلحظة.. الزمالك 0 - 1 زيسكو الزامبي في الكونفدرالية
رياضة محلية

لحظة بلحظة.. الزمالك 0 - 1 زيسكو الزامبي في الكونفدرالية
برقم الجلوس.. نتيجة نصف العام للشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر
الأزهر

برقم الجلوس.. نتيجة نصف العام للشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر

انقسام إسرائيلي حول سيناريو "غزو محتمل من غزة".. نتنياهو يحذّر وآيزنكوت
شئون عربية و دولية

انقسام إسرائيلي حول سيناريو "غزو محتمل من غزة".. نتنياهو يحذّر وآيزنكوت

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ارتدوا الكمامات.. تحديث مهم من الأرصاد بشأن الطقس
احتراق "ميني كوبر" وتصادم مروع.. ماذا يحدث على طريق بنها الحر؟
رئيس الجزائر: السيسي أخ لى والجيش المصري أول من ساعدنا في 1963
كيف رد شوبير على مستمع أشاد بمصطفى وطالب بوقف تدوير حراسة الأهلي؟