روسيا تهنّئ وزير الخارجية المصري بعيد ميلاده الـ60

هنّأت السفارة الروسية بالقاهرة، وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبدالعاطي بمناسبة عيد ميلاده الـ60.

وكتبت السفارة الروسية في بيان على حسابها بموقع "فيسبوك"، الأحد: "من صميم القلب نهنئ أحد الدبلوماسيين الأكثر خبرة الذي يتمتع في وقتنا بسمعة دولية عالية - الدكتور/ بدر عبد العاطي، وزير خارجية جمهورية مصر العربية - بالذكرى الستين لعيد ميلاده".

وأضافت: "نقدر في روسيا تقديرا عاليا المساهمة الشخصية لوزير الخارجية المصري في تنمية العلاقات الودية بين بلدينا. إن جهود عبد العاطي الدؤوبة والكريمة بغية تعزيز الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط وإفريقيا والعالم برمته معروفة في جميع أنحاء العالم".

وأعربت السفارة الروسية، عن تمنياتها "لرجل الدولة المصري البارز الصحة العافية وطول العمر والإنجازات الجديدة في توسيع التعاون الدولي".