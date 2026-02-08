قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجراء تعديل على نظام امتحانات مناهج اللغة العربية لطلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية، حيث تم إلغاء أسئلة النصوص المتحررة، وذلك في إطار الحرص على مصلحة الطلاب وتوحيد مصادر التقييم المعتمدة.

وأوضحت الوزارة أن القرار يستهدف الاعتماد الكامل على محتوى كتب الوزارة والتقييمات الرسمية، بما يضمن عدالة الامتحانات وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، بعيدًا عن أي مصادر خارجية.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن إلغاء أسئلة النصوص المتحررة يأتي ضمن خطة الوزارة للحد من الاعتماد على الكتب الخارجية.

