إعلان

"التعليم" تلغي أسئلة النصوص المتحررة في امتحانات العربي للابتدائي والإعدادي

كتب : أحمد الجندي

03:38 م 08/02/2026

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجراء تعديل على نظام امتحانات مناهج اللغة العربية لطلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية، حيث تم إلغاء أسئلة النصوص المتحررة، وذلك في إطار الحرص على مصلحة الطلاب وتوحيد مصادر التقييم المعتمدة.

وأوضحت الوزارة أن القرار يستهدف الاعتماد الكامل على محتوى كتب الوزارة والتقييمات الرسمية، بما يضمن عدالة الامتحانات وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، بعيدًا عن أي مصادر خارجية.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن إلغاء أسئلة النصوص المتحررة يأتي ضمن خطة الوزارة للحد من الاعتماد على الكتب الخارجية.

اقرأ أيضاً:

"التعليم" تطلق حملة نحو بيئة إيجابية للتعلم بالتعاون مع اليونيسف

بحضور 4 وزراء.. انطلاق المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات بحضور الفريق كامل الوزير

لماذا لم تلغي " التعليم" التقييمات الأسبوعية؟.. خبير تربوي يوضح

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة التربية والتعليم أسئلة النصوص المتحررة امتحانات العربي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

جلسة طارئة للبرلمان لنظر أمر مهم الثلاثاء المقبل
أخبار مصر

جلسة طارئة للبرلمان لنظر أمر مهم الثلاثاء المقبل
لحظة بلحظة.. الزمالك 0 - 1 زيسكو الزامبي في الكونفدرالية
رياضة محلية

لحظة بلحظة.. الزمالك 0 - 1 زيسكو الزامبي في الكونفدرالية
لحمايته من العفن.. 6 نصائح سحرية لتخزين الأرز قبل رمضان
نصائح طبية

لحمايته من العفن.. 6 نصائح سحرية لتخزين الأرز قبل رمضان

المقايضة الكبرى.. خبير يطرح سيناريوهات لمعالجة أزمة الديون
اقتصاد

المقايضة الكبرى.. خبير يطرح سيناريوهات لمعالجة أزمة الديون
شريف مدكور يوجه رسالة لـ هند صبري: "ليكي عندي احترام ومحبة كبيرة قوي"
زووم

شريف مدكور يوجه رسالة لـ هند صبري: "ليكي عندي احترام ومحبة كبيرة قوي"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026