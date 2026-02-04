إعلان

خبير تربوي يكشف: 70% من طلاب الصفوف الثلاثة الأولى لا يتقنون اللغة العربية

كتب : أحمد الجندي

12:10 م 04/02/2026

طلاب المدارس ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، إن وزارة التربية والتعليم أنهت كافة التحضيرات اللازمة لاستقبال الطلاب مع بدء الفصل الدراسي الثاني.

وأوضح شوقي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح البلد" مع الإعلاميين أحمد دياب وروان أبو العينين على قناة صدى البلد، أن اجتماع وزير التربية والتعليم مع مديري ووكلاء المديريات التعليمية تضمن توجيهات واضحة لضمان انطلاقة منظمة للدراسة من اليوم الأول.

وأشار إلى أن المدارس ستكون جاهزة لتسليم الكتب المدرسية مع بدء الدراسة، بهدف تقليل اعتماد الطلاب على المصادر الخارجية للمواد الدراسية، كما ستستمر التقييمات الأسبوعية للفصل الدراسي الثاني كما كانت في الفصل الأول، رغم وجود بعض المطالبات بتخفيفها، مؤكدًا أن السياسة التعليمية يجب أن تكون موحدة بين الفصلين.

وأوضح "شوقي" أن الوزارة تتابع نتائج البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية، بعد أن أظهرت دراسة تقييمية أن نحو 70% من طلاب الصفوف الثلاثة الأولى لا يجيدون المهارات الأساسية في اللغة العربية.

ولفت إلى أن البرنامج طُبّق حتى الآن في 20 محافظة، ومن المقرر أن يشمل مرحلة ثالثة تضم 7 محافظات إضافية، بهدف رفع مستوى التحصيل الدراسي عبر تعزيز مهارات القراءة والكتابة لدى الطلاب.

وأشار الخبير التربوي إلى أن نتائج صفوف النقل تم الإعلان عنها تقريبًا بنسبة 100%، بينما تم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية في 19 محافظة حتى الآن، مع تبقي 8 محافظات، موضحاً أن أسباب التأخير تتعلق بكثرة أعداد الطلاب في بعض المحافظات واتساع النطاق الجغرافي، إضافة إلى الحرص على التدقيق لضمان دقة النتائج وتقليل التظلمات.

اقرأ أيضاً:

وزير التعليم لمديري المديريات: تسليم الكتب الدراسية للترم الثاني بالكامل دون تأخير

رئيس جامعة القاهرة يناقش مع مساعد وزير الخارجية تعزيز المنح الدراسية للأفارقة

وزير التعليم: إنهاء نظام الفترات المسائية بالكامل في 2027

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة التربية والتعليم خبير تربوي الفصل الدراسي الثاني برنامج صباح البلد وزير التربية والتعليم طلاب لا يتقنون اللغة العربية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"مرضيش يشتري لها سجاير".. والدة ضحية زوجته بالبحيرة: "كان بيرجع لي مضروب"
أخبار المحافظات

"مرضيش يشتري لها سجاير".. والدة ضحية زوجته بالبحيرة: "كان بيرجع لي مضروب"
"الأعلى للإعلام": حجب لعبة "روبلوكس" في مصر اعتبارًا من اليوم
أخبار مصر

"الأعلى للإعلام": حجب لعبة "روبلوكس" في مصر اعتبارًا من اليوم
بالفيديو| عائلة القذافي تتسلم جثمان سيف الإسلام بعد اغتياله في مدينة الزنتان
شئون عربية و دولية

بالفيديو| عائلة القذافي تتسلم جثمان سيف الإسلام بعد اغتياله في مدينة الزنتان
رمضان 2026.. مدحت صالح وانتصار أبطال المسلسل الإذاعي "صايم ولا نايم"
زووم

رمضان 2026.. مدحت صالح وانتصار أبطال المسلسل الإذاعي "صايم ولا نايم"
"انتهت علاقتي".. أحمد عبدالقادر يودع جماهير الأهلي بهذه الطريقة
رياضة محلية

"انتهت علاقتي".. أحمد عبدالقادر يودع جماهير الأهلي بهذه الطريقة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026