قال الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، إن وزارة التربية والتعليم أنهت كافة التحضيرات اللازمة لاستقبال الطلاب مع بدء الفصل الدراسي الثاني.

وأوضح شوقي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح البلد" مع الإعلاميين أحمد دياب وروان أبو العينين على قناة صدى البلد، أن اجتماع وزير التربية والتعليم مع مديري ووكلاء المديريات التعليمية تضمن توجيهات واضحة لضمان انطلاقة منظمة للدراسة من اليوم الأول.

وأشار إلى أن المدارس ستكون جاهزة لتسليم الكتب المدرسية مع بدء الدراسة، بهدف تقليل اعتماد الطلاب على المصادر الخارجية للمواد الدراسية، كما ستستمر التقييمات الأسبوعية للفصل الدراسي الثاني كما كانت في الفصل الأول، رغم وجود بعض المطالبات بتخفيفها، مؤكدًا أن السياسة التعليمية يجب أن تكون موحدة بين الفصلين.

وأوضح "شوقي" أن الوزارة تتابع نتائج البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية، بعد أن أظهرت دراسة تقييمية أن نحو 70% من طلاب الصفوف الثلاثة الأولى لا يجيدون المهارات الأساسية في اللغة العربية.

ولفت إلى أن البرنامج طُبّق حتى الآن في 20 محافظة، ومن المقرر أن يشمل مرحلة ثالثة تضم 7 محافظات إضافية، بهدف رفع مستوى التحصيل الدراسي عبر تعزيز مهارات القراءة والكتابة لدى الطلاب.

وأشار الخبير التربوي إلى أن نتائج صفوف النقل تم الإعلان عنها تقريبًا بنسبة 100%، بينما تم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية في 19 محافظة حتى الآن، مع تبقي 8 محافظات، موضحاً أن أسباب التأخير تتعلق بكثرة أعداد الطلاب في بعض المحافظات واتساع النطاق الجغرافي، إضافة إلى الحرص على التدقيق لضمان دقة النتائج وتقليل التظلمات.

